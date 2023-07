Așadar, fostul angajat a spus că ferma lui Laurențiu Reghecampf este într-o situație deplorabilă: animalele au murit, toaletele au fost smulse și sparte, gardul a fost rupt, iar pereții sunt distruși.

Ferma lui Laurențiu Reghecampf a ajuns într-o situație deplorabilă

De asemenea, fostul angajat a spus că muncitorilor nu li s-au mai plătit salariile.

„Ferma a ajuns o mizerie lucie, 20 de porci au fost, care au murit toți de foame! Au fost smulse și sparte wc-urile, a fost rupt gardul, pereții sunt distruși, faianța spartă cu ciocanul. Câinii au fost lăsați de izbeliște și se mănâncă între ei. Ceea a mai rămas a fost încărcat în mașini și cărat tot la Târgoviște, acolo unde mama antrenorului, Marga, care se ocupa de fermă, s-a mutat la loc. Acum cei de la RAPPS încearcă să recupereze prejudicul. Marfa a fost luată de la furnizori cu plata la termen. Nu s-a achitat nimic! Muncitorii nu au fost plătiți.

RAPPS îi va deschide dosar penal pentru devalizarea proprietății statului. Angajații RAPPS i-au pus în vedere antrenorului să aducă înapoi tot ce s-a luat abuziv din fermă și să facă urgent reparații. Anamaria Prodan a fost echilibrul lui Reghecampf. Ea m-a plătit mereu pe vremuri și a avut grija de mine! Îmi lua cadouri și îmi mulțumea. După plecarea Prodancăi, potopul!”, a declarat un fost angajat al fermei pentru Click.

Anamaria Prodan spune că nu știe nimic despre acest subiect

Totodată, Anamaria Prodan a spus pentru sursa menționată că nu știe nimic despre acest subiect.

„Nu știu nimic despre acest subiect. Nu am fost pe acte niciodată și nu am știut ce a făcut Laurențiu cu ferma niciodată. De când ne-am despărțit, chiar absolut nimic nu mai știu de el sau de ceea ce face!

Noi nu am luat vreodată ceva de la fermă și nici nu ne interesează subiectul! Niciodată nu a fost ce s-a vehiculat in presa. Noi nu am avut cât timp am fost căsătoriți ferma de nivelul celei vehiculate in presa. Am avut un loc mic, unde creșteam 10 porci și 5 vaci”, a declarat Anamaria Prodan pentru sursa menționată.