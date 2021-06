Anamaria Prodan, despre presupusa despărțire de Laurențiu Reghecampf: Nu mor caii când vor câinii

Anamaria Prodan a punctat în cadrul emisiunii „Teo Show” că va mai permite „nimănui din momentul ăsta să mai comenteze ceva sau să mai facă subiecte”.

„Draga mea, Teo, știi cât de mult de iubesc și știi cât de apreciez și când m-au sunat reporterii tăi mă gândeam așa, că dacă era ceva serios vreodată, erai printre primii mei prieteni care aflau, prieteni de suflet. Tu știi cine este Laurențiu Reghecampf, știi că e numărul 1 plus, plus, infinit, știi cine sunt eu, ce copii am și ce familie și cât de mult am muncit ca să ajungem unde suntem.

Și nici nu am să permit nimănui din momentul ăsta să mai comenteze ceva sau să mai facă subiecte. Sau dacă le vor face, o să le zic doar atât: Să dea Dumnezeu să aveți parte toată viața numai de banii pe care i-ați obținut făcând aceste articole. Și eu când zic ceva, Dumnezeu mă ascultă. Exact cum am spus și spun de fiecare dată, familia mea, Reghecampf – Prodan este numărul 1!

Mai mult, uite, roagă-i tu așa, din partea mea, să mai aștepte puțin până divorțăm. Că au așteptat 15 ani, cred că mai au puțină sau multă răbdare. Dar nu mor caii când vor câinii. Te iubesc!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru emisiunea lui Teo Trandafir.

Nici nu se pune problema de așa ceva

Amintim că Anamaria Prodan a făcut anterior declarații despre presupusul divorț de Laurențiu Reghecampf, explicând faptul că „nici nu se pune problema de așa ceva”.

„Nu este adevarat, nu divorțăm, nici nu se pune problema de așa ceva, ne-am plictisit de subiectul ăsta. Vrem și noi să ne tihnească mâncarea. Laur nu a declarat că divorțăm, el a glumit, iar cei care au scris-o au dat-o ca fiind serioasă. Noi suntem acum la masă, suntem bine, fericiți”, a declarat Anamaria Prodan.