Cum l-a cunoscut Teo Trandafir pe Mircea Badea? I-a fost întotdeauna alături

Teo Trandafir a vorbit, în cadrul podcastului „Je suis Bittman”, despre relația dintre ea și Mircea Badea. Astfel, Teo a punctat că prezentatorul de la „În gura presei” i-a fost întotdeauna alături.

„Avem o relație foarte ciudată. El e lângă mine întotdeauna, dar întotdeauna când mi-e rău. Când mi-e bine, mă lasă în pace. Dispare din viața mea. Când mi se întâmplă ceva, aflu de la el. De exemplu, îmi spune: vezi că te-a atacat cutare. Nu riposta, te scoate fratele tău”, a spus îndrăgita prezentatoare, în podcastul prezentat de Dan Bittman la EVZ Capital.

Momentul în care s-a cunoscut cu Mircea Badea

În continuare, Teo a povestit și despre momentul în care s-a cunoscut cu Mircea Badea.

„Ne întâlniserăm, cred că era minor. (…) Ne-am întâlnit făcând radio, prima oară. (…) Într-o vineri, m-au chemat ăștia de la Tele 7 (…) și eu am zis că am o singură condiție: nu știu de unde, mi-l scoateți pe Badea. Pe Mircea Badea. Pentru că știa să facă programul. Făcusem niște emisiuni de radio cu el. (…) A făcut la facultate de l-a găsit spumele pentru că, de frică să nu îl ia în armată, trecea din facultate în facultate ca albinuța. (…) Și l-au adus pe Mircea.

Problema e că după primele trei luni am obosit. Am obosit dar am început să râdem și n-a fost bine pentru că râsul te extenuează. Râdeam trei ore, fără încetare, până când oboseam. Oboseam din ce în ce mai rău dar am făcut emisiune vreo 7 ani împreună”, a povestit Teo Trandafir.

