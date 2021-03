Teo Trandafir are o relație specială mamă-fiică cu Maia. Cele două sunt de nedespărțit și sunt foarte bune prietene. Invitată la Cătălin Măruță, aceasta a vorbit despre un eveniment neplăcut din viața Maiei, în care aceasta a fost tachinată de un coleg.

Mai exact, se pare ce mai mulți colegi de la școală i-ar fi spus că este adoptată și că nu vor să se joace cu ea din acest motiv, însă un coleg a insistat și mai mult, motiv pentru care, Teo s-a dus la școală și a luat atitudine.

„La școală, colegii i-au spus că este adoptată. Chiar i-au spus că nu se joacă alături de ea din cauza asta. Dar era unul, un coleg, care o chinuia. A fost un moment când am vrut să mă duc la școală… Și chiar am făcut-o. Cum spuneam, era unul care o tot zdrăngănea cu vătraiul prin gard și-mi aduc aminte cum am deschis ușa aia, eram îmbrăcată în polițist, cu arma de plastic, jucam într-un serial atunci, și l-am văzut pe ăsta mic…

M-am dus la el și i-am spus așa: băi, de fiecare dată când îi spui Maiei Trandafir că nu are mamă, acum uită-te la mine, ARE și aia sunt eu! Și știu drumul! Aia am făcut, Cătălin”, a povestit Teo.

Teo a fost surprinsă total

Acum însă, Maia este adolescentă și are chiar și un iubit care a surprins-o total pe Teo Trandafir. Vedeta a făcut cunoștință cu el, ba chiar băiatul a venit și cu flori, tremurând în fața ei.

„Mi-a prezentat, normal, că e frumoasă și deșteaptă! Cum să nu mi-l prezinte, n-a venit omul cu flori, îi tremurau toate alea, îți dai seama, să vină doamna Teo, cu atitudine… Îți dai seama, să vii la un băiat cu doamna Teo?”, a mai povestit Teo Trandafir.

De menționat este faptul că, după căsătoria cu Constantin Iosef, Teo Trandafir și-a ținut relațiile personale doar pentru ea și nimeni n-a mai știut, în tot acest timp, dacă în viața ei a apărut un alt bărbat sau este singură.

În acest context, vedeta. a povestit că va aștepta ca fiica sa să crească și să poată să plece la studii. În ceea ce privește o eventuală căsătorie, Teo Trandafir susține că nu s-ar mai căsători din nou la altar, dar s-ar căsători legal din alt motiv.

Mai exact, bărbatul cu care ar urma să-și petreacă restul vieții ar trebui să se implice mai mult și să muncească alături de ea.

„M-am tot întrebat asta. Cred că aș aștepta să crească fii-mea suficient, să fie majoră ca să nu o fac de băcănie. Adică să facă 18 ani, să se ducă în treburile ei, la studiile ei în străinătate. Eu, aici, pot să fac diferite treburi. Nu m-aș căsători niciodată la altar, dar m-aș căsători doar dintr-un motiv. Împreună cu partenerul tu construiești o viață, îți faci o căsuță, îți faci o mașinuță, în egală măsură puneți efort în aceste mici realizări meschine, dacă se întâmplă ceva cu mine, ce face partenerul meu pentru că rudele mele vor veni să mă moștenească pe mine, iar el este nimeni în drum.

Așa că dacă eu m-aș mărita, singurul motiv ar fi să-mi protejez partenerul care a muncit cot la cot cu mine în toată această perioadă, pentru că poate fi nedreptățit definitiv și eforturile lui din ultimii ani să fie zădărnicite de o chichiță legală. În momentul ăsta ar fi ridicol să ne imaginăm ca la 53 de ani îți pui pirostriile pe cap, eu una nu mă văd’, a răspuns Teo Trandafir, întrebată dacă ia în calcul să se căsătorească din nou.