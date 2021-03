Cătălin Măruță a rămas înmărmurit! Teo Trandafir i-a spus exact de ce a plecat de la PRO TV: M-am dus direct în cap

Au trecut 15 ani de când Teo Trandafir a plecat de la postul Pro TV, post unde a scris istorie. Vedeta, pe care o puteți vedea pe Kanal D, a acceptat invitația de a apărea în noul episod din podcastul lui Cătălin Măruță. În cadrul acestui podcast, fosta vedetă Pro TV a precizat de ce a plecat de la consacratul post de televiziune și ce i-a spus Adrian Sârbu în momentul demisiei.

Teo Tandafir povestește că a plecat de la Pro TV în 2006 după ce a avut mai multe discuții aprinse cu directorul televiziunii din Pache Protopopescu. Ea a decis să plece la postul de televiziune Romantica deoarece era munca în Pro a stresat-o foarte mult.

„Când am plecat de la Pro TV la Romantica, m-am dus direct în cap. Știam că așa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec. Zbârnâiam pur și simplu de stres.”, a spus vedeta Kanal D.