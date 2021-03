Busu de la Pro TV a lăsat pe toată lumea cu gura căscată: Este incredibil ce a spus în direct. Prezentatorul emisiunii meteo a lăsat orice inhibiție deoparte.

Cunoscutul actor și om de televiziune s-a declarat revoltat de practicile unora dintre concetățenii noștri.

Busu de la Pro TV a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Ce a povestit la Măruță

”Un cetățean făcea grătar pe bloc, el ardea cartoane. Era fum mare. Dați-o încolo, măcar anunță și tu scara că faci grătar. Sper că a fost amendat, mi se par lucruri aberante, de România. N-am văzut în Islanda, Norvegia, să facă lumea așa ceva. Pui pe jar un bloc întreg.

Eu am făcut grătar numai în locuri amenajate. Nu am făcut niciodată grătar în locuri nepermise. Eu respect regulile, nu mă hazardez să mă împotrivesc lor.

Nu țin minte prostii memorabile. Am fost foarte timid când eram copil. Până în clasa a patra am fost cel mai mic copil din Hunedoara, m-am născut la 800 de grame, am fost rahitic și nenorocit pâna în clasa a patra.

”Eram ceva îngrozitor”

Apoi m-am apucat de sport și am mai pus niște cărniță pe mine. Eram ceva îngrozitor.

Am văzut la noi la Pro o știre cu ce fac unii de la Galați cu o ciocolată care se vinde în străinătate, ăștia sunt oameni minunați, dar noi aici vorbim despre babuini, las-o năibii de treabă”, a declarat Florin Busuioc, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Măruță a glumit, afirmând că ar putea înființa chiar și o rubrică, și anume: ”Poate să fie și rubrica despre babuini, cu Busu”.

Însă Florin Busuioc, omul care aduce vremea la Pro TV, i-a întors gluma, atunci când a povestit că a luat Covid-19 chiar de la colegul său de platou.

”Ia, mă, și tu covidul să stai o săptămână în spital. A dat Cătălin…”, a spus el.