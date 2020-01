Cătălin Măruță a împlinit pe 27 ianuarie 42 de ani, iar fiica sa, Eva Măruță a venit cu noi replici într-un vlog, în timpul unei deplasări obișnuite la școală și la grădiniță.

Se pare că mezina familiei consideră că tatăl său s-a „îndrăgostit” de Anca Serea si vine și cu argumente.

„De unde știi că e Anca Serea? Te-ai îndrăgostit! Vrei să te pupi cu ea pe buze? Așa te vreau”, a spus Eva Măruță.

Cum se scuză Cătălin Măruță?

„Mi-a dat mesaj pe telefon când a ieșit și i-am făcut loc. Este o domnișoară foarte drăguță. Nu m-am îndrăgostit! Tu nu înțelegi? Ea are șase copii, are soțul ei, are tot, dar e foarte frumoasă. Să mă pup cu ea pe buze? Nu pot, mă pup cu ea pe obraz, pentru că e o prietenă de-a mea”.

Discuția dintre cei doi a survenit după ce Cristian Măruță a primit un mesaj de ziua lui de la Anca Serea.

Ce mesaj i-a transmis Andra de ziua lui

Andra i-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste soțului său, Cătălin Măruță, de ziua lui.

„E ziua lui si întotdeauna vreau sa sărbătoresc de parcă ar fi și a mea. Ce e al meu e si al lui si invers, nu? La mulți ani, dragul meu. Ești tot ce mi-am dorit!”, a fost mesajul postat de artistă pe pagina sa de facebook. Alături de mesaj, aceasta a atașat și o fotografie cu cei doi.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au împreună doi copii și o căsnicie așa cum au visat.

