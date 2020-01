Pericol imens pentru fetița de doar patru ani a Andrei și a lui Cătălin Măruță. Cele două vedete ale ProTV își expun copilul. Nu sunt însă singurele vedete care au aceste probleme. Se pare însă că micuța Eva ar putea fi marcată pe viață.

Probleme mari pentru Măruță și Andra

Una dintre cele mai iubite familii din showbiz-ul românesc are parte de critici dure. Cei doi sunt sub lumina refelctoarelor de ani buni și au ales ca același lucru și pentru ambii lor copii. Din nefericire, expunerea de care au parte Eva și David ar putea să-i afecteze pe termen lung, conform unui studiu realizat în anul 2010 de AVG. Ambii copii ai familiei Măruță au conturi pe toate rețelele de socializare, iar mai nou Eva are propriul său canal de YouTube numit Eva Show.

Nu mai puțin de 81% din copiii de pe planetă apar pe internet înainte să împlinească 2 ani. Cifra a crescut cu mult mai mult, mai ales în rândul copiilor vedetelor care le fac micuților conturi pe rețelele de socializare încă de la primele zile de viață. Mulți consideră că nu e etică postarea copiilor în mediul online, mai ales dacă luăm în considerare dependența timpurie a lor pentru internet. Americanii au un cuvânt pentru această manie a părinților de a posta la tot pasul poze sau informații despre copii lor: shareting. Unii dintre ei chiar consideră asta o problemă, așa că apelează la un psihoterapeut, în timp ce alții cred că este normal, conform playtech.ro.

„Ar trebui să nu punem poze pe internet cu copiii noștri pentru că odată ce-am pus lucruri pe internet, ele nu mai sînt sub controlul nostru. Pentru că ce ni se pare drăguț acum s-ar putea peste 20 de ani să li se pară lor ridicol (în cel mai bun caz). Pentru că e periculos (pentru copii, pe termen scurt, mediu și și lung), pentru că nu e elegant să ignori dreptul altei persoane la propria imagine, pentru că îi construiești fără să vrei un întreg profil online care s-ar putea să nu-l bucure cînd va crește și pe care, surpriză, s-ar putea să nu-l poți șterge în întregime niciodată. Pentru că nu e în regulă să iei în numele lui astfel de decizii cu efecte permanente și parțial necunoscute”, mai spune sursa citată.

