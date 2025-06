„Aș vrea să felicit în primul rând toate câștigătoarele din această seară și să spun că este o mândrie pentru mine să fac parte din această comunitate. Și mă bucur că împreună putem crea povești de succes. Aș vrea să le mulțumesc colegilor mei, colegilor mei de la Paralela 45, colegilor mei din industria în care lucrez, oamenii care m-au format și m-au ghidat către liderul care sunt astăzi. Și nu în ultimul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Burgea pentru încrederea pe care a avut-o în mine în toți acești ani”, a declarat Ioana Burcea, Head of Business Innovation la agenția de turism Paralela 45, pentru Capital.

Pas cu pas

Ioana Burcea ocupă funcția de Head of Business Innovation la agenția de turism Paralela 45, coordonează inițiativele de inovare și dezvoltare ale companiei și contribuie la modernizarea și adaptarea brandului la noile tendințe de consum și la cerințele pieței. Ea își amintește cu drag de ziua în care s-a alăturat în cadrul companiei fondată de tatăl său, Alin Burcea.

„A fost un punct cheie în cariera mea din ultimii 12 ani. Primul meu pas la Paralela45 a fost urmat de ucenicia prin toate departamentele companiei. Perioadă în care am înțeles ce presupune să câștigi încrederea profesională a colegilor tăi. De altfel, un alt moment important a fost ziua în care am semnat fuziunea cu noul nostru partener, Rainbow Tours, a doua cea mai mare agenție de turism din Polonia. Și am privit cu entuziasm următorii 35 de ani ai business-ului”, a declarat Ioana Burcea.

Ea povestește cum a trecut prin toate departamentele. A parcurs acest drum ca să înțeleagă cum funcționează o agenție de turism touroperatoare. „Am condus departamentul de marketing în ultimii șase ani. În prezent sunt pe poziția de Head of Business Innovation, coordonând departamentele de marketing, IT și e-commerce”.

Paralela45 în 2025

Anul 2025 marchează o nouă eră a agenției Paralela45. Alături de partenerul polonez, echipa va lansa o serie de produse noi pentru piața din România, vor reconsolida brandul cu o nouă abordare și vor crește operațiunile semnificativ în următorii ani. „Momentan, cel mai mare proiect pe care îl coordonez este rebrandingul strategic al agenției în încercarea de a revitaliza și uniformiza comunicarea noastră pe toate platformele on și offline”, a adăugat Ioana.

Pe tot parcursul a întâmpinat destul de multe provocări, însă este de părere că acestea există mereu, indiferent de domeniu. „Am avut de-a face cu neîncrederea în competențele mele profesionale de la bun început. Lucrând într-un business de familie se credea că sunt angajată din prisma ADN-ului și atât. Am avut de înfruntat idei misogine preconcepute despre rolul unei femei într-o funcție de conducere și am avut parte de dezamăgiri din partea colegilor alături de care am lucrat ani la rând. Am mers mai departe de fiecare dată știind că la un moment dat oamenii nu se mai lasă conduși de aparențe și încep să vadă rezultatele”, a adăugat Head of Business Innovation la Paralela 45.

Cu toată această experiență, Ioana a dovedit că un leadershipul eficient este un echilibru între emoție și pragmatism. „Într-o industrie ca turismul, unde lucrăm cu visurile și așteptările oamenilor, empatia și inteligența emoțională sunt esențiale. O echipă motivată, care simte că este ascultată și susținută, va performa mai bine, va fi mai creativă și mai implicată”, este ea de părere.

„Per aspera ad astra” – este un dicton care o definește pe femeia de afaceri. Expresia vine din latină și se traduce ca „Prin căi anevoioase spre stele”. „Înseamnă că, pentru a atinge un scop important, trebuie să depășești obstacole și greutăți. Provine dintr-un vers din piesa “Hercule Furios” de Seneca”, explică femeia de afaceri.

Decizii pentru viitor

Fără o doză sănătoasă de pragmatism, Ioana Burcea nu crede că se pot lua decizii clare, nu se pot gestiona eficient resursele. „Așadar, conduc printr-o combinație conștientă: ascult și înțeleg oamenii, dar iau decizii ancorate în realitate, cu obiective clare și sustenabile”, explică femeia de afaceri.

Iar pe partea de planuri și rezultate, că tot s-a amintit anterior, Ioana Burcea spune că, în 10 ani de zile, dorește ca Paralela45 să își consolideze poziția de lider în piața de turism din România, cunoscută ca fiind agenția cu cel mai înalt indice de încredere în țară. „Vom crește, vom diversifica oferta de produse turistice și vom pune mereu clientul pe primul loc. Eu voi face parte din conducerea echipei Paralela45 atâta timp cât simt că aduc cu adevărat o plus valoare echipei.