Adevărul despre Teo Trandafir

Teo Trandafir a fost invitată recent în podcast-ul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre relațiile pe care le-a avut și ce nu a mers bine.

„În ’90 m-am căsătorit. Fusesem împreună vreo 4 ani înainte. M-am măritat la 22 de ani, într-o frumoasă zi de august. Aveam o rochie de mireasă de toată jena, era cea mai urâtă rochie din lume dintr-o greşeală de tactică. Atunci când am văzut materialul era un argintiu ca cel de la staniol şi am luat 5 metri. Când am desfăcut pachetul, jur că am început să plâng pe loc. Era o zi însorită şi te jurai că sunt panouri solare, tablă zincată, ceva înfiorător”, a transmis vedeta, în podcast-ul lui Cătălin Măruţă.

Relația care s-a sfârșit dupa 7 luni

„Am făcut-o aşa pentru că nu aveam cum să dau înapoi şi i-am pus deasupra nişte voal. A fost, însă, o căldură în ziua nunţii… şi eu îmbrăcată în plasticul ăla şi cu tul deasupra, a fost îngrozitor. O să fie pentru totdeauna, aşa gândeam atunci. Nu a mers pentru că ne-am obişnuit unul cu celălalt. Nu aveam nici ce să mai vorbim. Nici acum nu mai ţinem legătura”, a spus Teo Trandafir.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre relația cu rugbistul Constantin Iosef, care s-a sfârșit după 7 luni.

„La altar la 50 de ani? Mi-am dat seama că eu nu pot sta măritată. E vina mea. Eu înţeleg o relaţie de lungă durată, înţeleg angajament, loialitate, chiar şi logodnă în faţa lui Dumnezeu.

Nu. Eu nu mă pricep la asta. Când mă trezesc dimineaţa şi văd lângă mine acelaşi om pe care l-am văzut zi de zi în ultimele luni… panică! Ce-am făcut, cum scap eu de-aici?”, a completat Teo Trandafir.