Anamaria Prodan, reacție dură la adresa lui Reghecampf: Îl dau în judecată! Impresara a răbufnit

Antrenorul a vorbit în cadrul emisiunii de la Kanal D despre relația pe care a avut-o cu Anamaria Prodan și a făcut câteva declarații controversate, care au ajuns imediat la urechile impresarei.

„Ce își dorea el? Păi habar nu are ce-și dorea, cred. Eu mi-ai dorit să fie numărul 1. L-am făcut. Azi, când nu mai are busolă, căci eu și copiii am fost busola lui, își dorește copii cu oricine. Cu noi era ordine și disciplină, la noi nu existau copii în afara căsătoriei. Pentru noi, lumea pe care presa a zugrăvit-o și în care Reghe trăiește azi nu există. Nu mă interesează să vadă copiii mei așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan pentru fanatik.ro

De asemenea, aceasta a răbufnit după ce Reghecampf ar fi părut încurcat când a fost întrebat cine ar fi înșelat primul în relația cu ea.

„Să aud eu că zice Reghe așa ceva că-l dau în judecată de vorbește singur până achită!”, a completat Anamaria Prodan.

Amintim că reacția impresarei a venit după ce Laurențiu Reghecampf a spus că obiectivele lui și ale Anamariei Prodan au fost diferite.

„Eu nu mi-am dorit niciodată ceea ce și-a dorit Anamaria”, a spus Reghecampf în cadrul emisiunii „40 de Întrebări cu Denise Rifai”.

Anamaria Prodan l-a uitat pe Reghe

După ce a început divorțul oficial de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan s-a afișat continuu în locuri exotice, la petreceri fastuase și în sânul familiei ei. De asemenea, aceasta a participat la emisiuni TV cunoscute și la diverse podcasturi în cadrul cărora nu a ezitat să-i atace direct pe Corina Caciuc și pe Laurențiu Reghecampf.

Însă, în podcasturile respective, aceasta a oferit detalii neștiute despre relația ei cu diverși bărbați din showbiz-ul românesc, precum Cătălin Botezatu, Dan Diaconescu și Nuțu Cămătaru. Aceasta are o relație de amiciție cu fiecare, în special cu Nuțu Cămătaru, pe care îl cunoaște de ani de zile.

Momentan, vedeta se bucură doar de amiciția bărbaților deoarece, așa cum a spus anterior, nu poate avea o relație serioasă până nu se separă definitiv de la Laurențiu Reghecampf.

„Sunt încă măritată cu Reghecampf. Nu pot să fiu cu alt bărbat”, a explicat vedeta.