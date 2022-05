Laurențiu Reghecampf, tată pentru a treia oară. Partenera lui a născut un băiețel perfect sănătos

Așadar, Reghecampf a distribuit o poză cu băiatul lui din prima căsnicie și fiul din relația cu Anamaria Prodan, alături de mesajul „astăzi dimineața s-a născut Liam frățiorul vostru! Va iubește tata”. În urma postării, antrenorul a publicat o nouă poză, în care poate fi văzut Liam, cel de-al treilea fiu al său.

Antrenorul apare în maternitate, cu bebelușul în brațe și un zâmbet pe față. Amintim că acesta a distribuit un mesaj în ziua de miercuri, 18 mai, în care spunea că se confruntă cu mari emoții.

„Ieri sau astăzi ar fi fost termenul, dar va naște natural, așa că nu putem spune, cu exactitate, când va fi momentul în care se va naște copilul. Așteptăm să se întâmple. Normal că am emoții, îmi doresc să fie totul bine, totul e pregătit pentru venirea băiețelului. Îmi doresc să fie sănătos, să fie o naștere ușoară, să fie amândoi bine”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.

Cum a început povestea dintre Reghecampf și Corina Caciuc?

Totodată, Reghecampf a fost invitat în trecut la podcastul „Acasă la Măruță”, unde a vorbit despre momentul când a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubită.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este. La câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghecampf în podcast.