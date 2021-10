Invitată la emisiunea ”Fiță cu Adiță, Anamaria Prodan a precizat că cea mai mare bogăție nu stă în case sau mașini, ci în familie și copii. Impresara spune că nimic nu se compară cu a avea o familie.

„Bogăția nu înseamnă Ferrari, case, mașini. Bogăția este ce ai tu, copii superbi, familie, omenie. Ajungi la vârsta asta, ok, ai astea pentru că muncești, dar nimic nu se compară. Adevărata bogăție sunt copiii și familia”, a spus Anamaria Prodan.

Vedeta a făcut o declarație surprinzătoare la care puțini s-ar fi așteptat. Aceasta a spus că dacă ar mai fi putut să facă un copil, ar fi vrut să rămână din nou însărcinată. Cu toate acestea, a precizat că dacă fetele ei nu se grăbesc să devină mame, este posibil să înfieze un copil.

„Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am ascultat sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut.

Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumos gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet”, a spus Anamaria Prodan.