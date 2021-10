Christian Sabbagh s-a împăcat cu soția? Vestea la care nu s-ar fi așteptat nimeni: Poate facem un copil

Christian Sabbagh și Iulia au spus că totul s-a rezolvat și au decis să se împace. În acest context, prezentatorul a subliniat din nou că a fost vorba doar de o glumă.

„Fix acum am ieșit de la Judecătorie. S-a soluționat foarte bine. V-am spus, totul era o glumă, dar dintr-o glumă și o ambiție s-a ajuns la asta”, a spus Christian Sabbagh pentru fanatik.ro

O reîntâlnire frumoasă între cei doi

Mai mult, Christian Sabbagh a spus că revederea cu soția lui a fost foarte frumoasă și că se simte foarte bine. „Ne ținem de mână și plecăm împreună”, a subliniat prezentatorul, zâmbind.

„Reîntâlnirea noastră a fost foarte frumoasă, ne ținem de mână și plecăm împreună. Acum mergem cu doamna avocat să îmi iau mașina pentru că eu, de zăpăcit, eu m-am dus la Tribunal în loc să merg la Judecătoria Sectorului 4. Habar nu aveam, noroc că m-a sunat doamna avocat să mă întrebe de ce întârzii’, a completat Christian Sabbagh, potrivit sursei menționate.

Iulia Sabbagh surprinde

De asemenea, Iulia Sabbagh a decis să vorbească la rândul ei despre subiectul respeciv. Potrivit celor spuse, a fost vorba doar de o glumă și că nu a avut loc nicio ceartă.

„Nici măcar nu a fost o ceartă, a fost o năzbâtie. Oricum ne iubim…Mă bucur de vedetism, nu credeam că ajung aici. Sunt foarte bine, nu s-a întâmplat nicio violență, nicio agresiune de niciun fel. Cine știe, poate din toată asta, iese, facem un copil. Cu siguranță, după revederea asta de cinci zile lipsă, o să vă spun că sunt însărcinată…”, a declarat Iulia Sabbagh.

Ce spunea anterior soția lui Christian Sabbagh?

Anterior, Soția lui Christian Sabbagh a scris pe rețelele sociale că niciodată nu a depus vreo plângere împotriva partenerului de viață, deși pe portalul instanțelor apare o cerere înregistrată.

„Nu am depus nicio plângere și nu am solicitat vreodată emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului meu. Am fost în eroare cu privire la documentele întocmite de organele de poliție. Noi ne iubim și ne respectăm, totul a plecat de la o glumă banală, din discuții contradictorii. Nu îmi doresc să devin persoană publică și nici nu am nevoie de promovare prin acest mod! Sunt o mamă dedicată creșterii copiilor și îmi doresc să le ofer o educație corespunzătoare! Sper că am lămurit acest aspect și nu vom mai fi subiect pentru presă!”, a scris Iulia Sabbagh, pe contul ei de Facebook.