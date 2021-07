Într-un interviu acordat pentru playsport.ro, Anamaria Prodan reacționază după ce pozele cu soțul său și altă femeie în Delta Dunării au făcut înconjurul internetului.

Mai exact, impresara susține că se simte bine și va rămâne o femeie puternică în ciuda tuturor celor întâmplate. Ea a vorbit și despre relația cu Laurențiu Reghecampf, despre care spnue că a fost una normală, cu sprijin reciproc.

„Sunt bine, am fost și voi rămâne o femeie puternică. Am rămas aceeasi femeie războinică, însă anumite situații trebuie rezolvate cu calm. Cum ar fi ca eu să încep să îmi denigrez soțul, să-l fac în toate felurile, să îl înjur? Nu, nu pot, asta nu am sa fac niciodată. Ce e în sufletul meu rămâne în sufletul meu.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Dacă soțul meu privește, să zicem, altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau din punctul lui de vedere”, a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro.

Anamaria Prodan, despre amanta lui Laurențiu Reghecampf

În ceea ce privește imaginile cu amanta din Delta, Anamaria Prodan a declarat că preferă să ignore ce se întâmplă și să-l păstreze pe soțul ei în minte așa cum a fost până acum.

Totodată, ea a mai subliniat faptul că Laurențiu Reghecampf nu și-ar trăda familia pentru o femeie cunoscută în tot orașul și nici nu și-ar face copiii de râs.

„Prefer să ignor pentru că mintea și sufletul meu își doresc cu ardoare să rămână cu imaginea acelui Laurențiu care mă iubea dumnezeiește, care mă divinizează și acum. Știu, vei avea o altă părere, dar asta simt și cred eu. Că soțul meu este incapabil să își trădeze familia în adevăratul sens al cuvântului. Nu văd de ce un bărbat care și-a crescut copiii în spiritul tradiționalist al familiei ar distruge acum totul în jurul lui pentru o femeie. Și nu orice femeie, ci una pe care o știe tot orașul. Am întrebat și eu prietenii cine sunt domnișoarele cu pricinași mi-au spus, râzând, că le cunoaște toată lumea. De ce și-ar face de râs copiii, soția, de ce s-ar compromite în fața unei țări întregi, pentru așa ceva?”, a spus Anamaria Prodan.

Impresara a mai adăugat că refuză să creadă orice și să se hrănească doar cu amintiri frumoase și cu planurile din ultimii ani.

„Oricâte aș afla, oricâte mi s-ar spune, nu pot să cred.. Mă hrănesc cu toate amintirile frumoase, cu toate planurile noastre, cu tot ceea ce am construit în toți acești ani. Asta înseamnă el pentru mine. Poate pare greu de înțeles, sunt conștientă. Aceste rânduri vor putea fi înțelese doar de oamenii care au trăit în viața asta o poveste de dragoste imensă, înălțătoare, ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte.Povestea noastră de iubire este ceva mult mai presus de Raiciu, de “Gură de aur” și care mai sunt”, a adăugat aceasta.