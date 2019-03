Analiză! Cum îi afectează pe români adoptarea monedei euro. Care sunt riscurile și oportunitățile pentru România

Despre euro, între “da” şi “nu”, se pot face mii de analize, dar orice decizie va fi luată trebuie să aibă la bază raţiune economică, unitate politică şi interes naţional! Raportarea la criteriile nominale de convergenţă nu este suficientă. Încadrarea în deficit, stabilitatea preţurilor dată de inflaţia scăzută, datoria publică sub 60% din PIB, rata dobânzilor pe termen lung, stabilitatea cursului de schimb, nu ar fi o problemă pentru România. Aceste criterii ar putea fi atinse dacă am avea în vedere numai aceste criterii. Avem o datorie publică de 35% din PIB, avem o inflaţie care tinde să se încadreze în condiţia de a fi cu maxim 1,5% faţa de media celor mai bune trei state, avem un curs leu/euro care doar pentru unii pare spectaculos, însă realitatea este că s-a depreciat doar cu aproximativ 76 de bani în 10 ani, rata dobânzilor pe termen lung are o problemă conjuncturală, dictată de un risc de ţară inventat de agenţiile de rating, dar care va fi rezolvat prin stabilitate economică, iar la deficit, după cum ne-am obişnuit, stăm constant, sub 3%. Dacă totul ar consta în rezolvarea acestor criterii, nu ar trebui să ne facem foarte mari griji. Rezolvarea însă a celorlalte probleme structurale crează imposibilitatea îndeplinirii simultate a criteriilor nominale de convergenţă. Dacă vreţi o etapizare, aş vedea-o aşa: rezolvarea problemelor de convergenţă reală, îndeplinirea criteriilor nominale şi aderarea la zona euro. Să invoci sau să îţi propui îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală înaintea rezolvării problemelor structurale este o utopie, pentru că cele structurale afectează criteriile nominale, în sensul că influenţează indicatorii dincolo de limitele stabilite prin Tratatul de la Maastricht. Dincolo de criteriile nominale de convergenţă sunt capcanele nevăzute care au cauză în infrastructura economică şi care pot adânci dezechilibre existente, pot provoca alte dezechilibre, în contextul în care nu sunt bine cunoscute, anticipate şi contracarate. Dacă ţara nu este pregătită să reziste la şocuri, dacă nu există o convergenţă reală, daca este dependentă de importuri, dacă nu are producţie internă, dacă nu e competitivă şi nu are stabilitate macroeconomică, dacă nu dispune de capital suficient, dacă nu produce excedent de capital, dacă nu are asigurată stabilitatea socio-economică, dacă nu are securizată piaţa muncii, dacă nu are un nivel de integrare financiară sustenabil, dacă nu are un nivel al veniturilor suficient de ridicat în raport cu media veniturilor din Uniunea Europeană, riscul ca aderarea la moneda unică să se transfome într-un eşec, este deosebit de ridicat. Aşa cum s-a întâmplat cu Grecia. A nu se face confuzie între stabilitate macroeconomică şi stabilitatea macro-bugetară. Stabilitatea macroeconomică ţine de convergenţa reală, cea macro-bugetară de convergenţa nominală. Să le iau pe rând: Dacă nu ai capitaluri suficiente şi chiar excedentare, ajungi să depinzi de fluxuri de capital externe. Când intri în zona euro, eşti sufocat de capitalul extern care îţi intră în ţara. Dar îţi intră, te împrumută, dă naştere la costuri de împrumut şi trebuie returnat. Ca să îl returnezi, că eşti ţară, firmă, cetăţean trebuie să ai venituri. Venituri mult mai mari care sa acopere dincolo de nevoile cotidiene şi rata la împrumuturi. Iar pentru asta trebuie sa ai capacitatea de a multiplica banii. Adică împrumuturile să vizeze activităţi cu efect de rundă a doua care sa asigure veniturile respective. Și aici apare eterogenitatea situaţiilor. 80% din situaţii nu au efect de rundă a doua la un nivel sustenabil care sa asigure aceste rambursări. Balanţa comercială trebuie să te asigure că nu eşti dependent de importuri. Dacă eşti dependent de importuri, eşti victimă sigură în zona euro. Pentru că tu nu ai capital ca să investeşti pentru a produce, vor investi ceilalţi, dacă consideră necesar. Dar de ce ar investi? Și atunci, imporţi. Și plăteşti. Și astfel puţinul tau capital, în loc să rămână în ţară, pleacă pe importuri. Deficitul de capital se adânceşte şi rezultă că iar te trezeşti cu infuzie de capital, preponderent pe împrumut. Dacă tu scoţi capital din ţară, de unde se mai strâng la buget taxele, de unde se mai asigura veniturile minime sau pensile? Cercul vicios continuă, până când eşti falit. Veti spune că daca nu mai ai bani, nu mai cumperi bunuri de import. Păi tocmai asta aşteaptă capitalul care vine din afară. Nici nu apuci să simţi că nu ai bani în buzunar, că vine un băiat(sau o fată) şi îţi “sugerează” că îţi poate da un împrumut ca să rezolvi ce ai de rezolvat. 90% din cazuri se încred în băiat (sau în fată). Efectele sunt în lanţ: daca nu ai piaţa muncii securizată, atunci să vezi creştere a şomajului în cazul apariţiei presiunii rambursării creditelor, mai ales de către întreprinderi. Dar asta nu e nimic, stai să vezi când îţi vin cohortele de expaţi, că deh, investitorii când vin cu capitalul, vin şi cu forţa de muncă. Să nu vă bazaţi pe o creştere a salariilor după intrarea în zona euro, pentru că atunci nu te mai raportezi la piaţa muncii de la nivelul teritoriului ci la piaţa muncii de la nivelul zonei euro. Și aici să te ţii diferenţe. Ajungi să munceşti aceeaşi activitate cu neamţul, pe salariul cu care te-a prins aderarea. Șocant e să fiti şi în aceeaşi companie. Iar salariile nu pot creşte prin politică statală. Că afectezi masa monetară, care nu este a ta, ca să dau un exemplu pe înţelesul tuturor. Aici aş dori să spun că creşterea salariilor este mult mai înceată decât creşterea preţurilor, mai ales dacă depinzi de importuri. Aşa că, iar îţi mănâncă din venituri şi îţi mănâncă cât e preţul, fără să ai puterea să faci ceva. Pentru că Guvernul nu mai poate interveni în stabilitatea preţurilor şi nici Banca Naţională, totul fiind în mâna Băncii Centrale Europene. Cam cum ar suna o intervenţie a Băncii Centrale Europene pe piata din România pentru stabilitatea preţurilor sau scăderea acestora pentru produsele care provin din alte ţări membre ale zonei euro, de pildă Germania. De ce ar face BCE acest lucru şi care ar fi efectul benefic pentru euro? Ar fi unul benefic pentru cetăţean, dar pentru euro, nu ar fi benefic. Euro se întăreşte cu fiecare produs valorificat la o valoare cât mai ridicată. Ar fi un nonsens din perspectiva BCE. Când discut de stabilitatea socio-economică mă gândesc la gradul de sărăcie şi la depopulare. Dacă ai un procent de peste 45% de persoane în risc de sărăcie, e ca şi cum le-ai condamna definitiv. Nu vei putea scădea acest risc, pentru ca nu ai voie să asiguri un venit minim garantat care să nu fie în raport cu productivitatea economică statală, iar asta te va obliga, ca ţară, să stabileşti un venit minim garantat care este posibil să nu asigure nici măcar subzistenta. Să aveţi in vedere faptul că noi, românii, trăim pe bani puţini, pentru că avem autoconsum de peste 45%. Dar imaginaţi-vă dispariţa autoconsumului şi dependenţa totală de consumul comercial. Fără 800 de euro/lună, venit minim garantat nu poţi trăi în zona euro. Iar statul, cum spuneam, nu mai decide politicile sociale de capul său, pentru că alocările bugetare sau măsurile de acest tip trebuie autorizate la nivel central, la nivel de conducere a zonei euro. Unde se face un calcul: cât costă, care este revenue-ul care se întoarce în economie. Ca să poţi fi în regulă cu problema asta, trebuie să ajungi la un maxim de 25% persoane în risc de sărăcie. Din punctul de vedere al PIB real pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare, România se află încă într-o poziţie de ţară periferică în raport cu ţările europene dezvoltate, iar aceasta este o mare problemă care trebuie rezolvată. Ca să poţi să speri în stabilitate în zona euro, trebuie să ai un PIB/capita de minim 80% din media PIB/ului/capita din zona euro. Dacă o ţară are capacitatea de a produce pentru sine într-atât de mult încât să nu mai fie dependentă de importuri şi dacă are destule bunuri pe care le poate oferi la export (inclusiv capitaluri) atunci poate să fie luat în considerare aspectul de asigurare a prosperităţii din resursă internă şi se poate considera că e pregătită să adere la zona euro. România trebuie să existe, mai întâi, pe harta economică a lumii, în poziţii de top. Toate aceste probleme de care vă vorbesc trebuie rezolvate înainte de aderare, înainte de fapt de intrarea în etapa a II-a, în anticamera euro, respectiv în Mecanismul Cursurilor de Schimb. Și totuşi de ce e bine să ne asumăm o data – ţintă de aderare la moneda euro? Pentru că e bine să avem un astfel de obiectiv. Un astfel de obiectiv ar trebui să conducă la un consens politic. Ar putea conduce la adoptarea unor politici macroeconomice pe termen mediu şi lung indiferent de conducerea politică a statului. Se pot aborda reforme structurale care să fie în beneficiul economiei naţionale, indiferent de deznodământ. Aderarea la zona euro înseamnă eliminarea riscului valutar, reducerea costurilor de tranzacţie în comerţul internaţional concomitent cu o scădere a ratelor dobânzilor de pe piaţă şi o prezumată creştere a credibilităţii şi a stabilităţii politicilor macroeconomice ale unui guvern. Și aş spune că sunt cam singurele avantaje concrete! Să traduc simplu: de dragul eliminării riscului valutar, pot pune ţara pe butuci. Și pe cetăţenii ei, de asemenea. Restul de avantaje au caracter de aparenţă, ai impresia că sunt avantaje dar, în fapt, te pun pe butuci şi te fac dependent, dar şi debitor, dacă nu eşti pregătit. (infuzia de capital, investiţii ale entităţilor străine). Principalele costuri sunt reprezentate de pierderea autonomiei utilizării instrumentelor specifice politici monetare cum ar fi cursul de schimb şi rata dobânzii si, nu în cele din urmă, a funcţiei băncii centrale naţionale de „împrumutator de ultimă instanţă”. Trebuie să avem în vedere însă faptul că că aderarea la moneda unică este un drum fără întoarcere, ale cărui costuri, la acest moment, sunt dificil de anticipat. A fi în zona euro este ca în versurile formaţiei Eagles, din cântecul Hotel California “You can check out any time you like, but you can never leave!”. Odată intrat, va fi greu să ieşi şi oricum nu vei ieşi decât după ce vei plăti. Aş reţine patru condiţii de îndeplinit, înainte de a intraîn zona euro, prin consens politic: investitii, reforme structurale, consolidare bugetară şi integrare financiară Ce spun ceilalţi despre euro? Sunt păreri pro şi contra monedei unice europene, euro, voci care spun că situaţia euro nu a fost niciodată mai problematică, abordări oficiale care consideră că euro este mai puternic decât a fost vreodată. Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru euro şi dialog social, fost premier al Lituaniei şi fost ministru de finanţate ale acestei ţări susţine că euro este mai puternic decât a fost vreodată şi aduce trei argumente în favoarea acestei susţineri şi anume: - europenii o duc mai bine cu euro, ca monedă unică; - în perioadele de criză s-a dovedit că este mai bine să ai o monedă unică şi să adopţi măsuri unitare; euro este mai puternic decât a fost vreodată. Un studiu realizat de Centrul pentru Politici Europene din Freiburg spune că „Problema diferenţei de competitivitate dintre ţările zonei euro rămâne nesoluţionată”. Înaintea introducerii euro, ţările îşi puteau devaloriza monedele pentru a-şi ieftini exporturile pe piaţa mondială. Astfel, acestea deveneau mai competitive la nivel internaţional. Din 2011, adoptarea euro a avut drept rezultat o reducere a prosperităţii. Pierderile au atins un vârf în 2014. Unul dintre principalele motive din spatele declinului prosperităţii a avut legătură cu competitivitatea pe plan internaţional. Autorii studiului arată că că Germania a câştigat „de departe cel mai mult” de pe urma introducerii monedei unice europene, respectiv aproape 1.900 miliarde de euro în perioada 1999-2017 de pe urma introducerii euro. Olanda este o altă ţară care a profitat de pe urma introducerii monedei euro. Italia şi Franţa în schimb au suferit o diminuare a prosperităţii în ultimii 20 de ani. Italienii şi francezii au devenit cu 74.000 euro/cap de locuitor, respectiv 56.000 de euro/cap de locuitor mai săraci. În “Raportul de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro” elaborat de Comisia Naţională de fundamentare a Planului Naţional de adoptare a monedei euro din România se precizează: “În ceea ce priveşte nucleul dur al ZE, ţări precum Germania, Olanda, Austria, Belgia, trebuie spus că acestea au adoptat moneda euro fiind într-o situaţie favorabilă, cu competitivitate şi productivitate ridicate, ţări compatibile structural şi cu economii robuste. Pentru acestea moneda euro a fost un avantaj. Pe de altă parte, ţările din flancul sudic, mai slabe din perspectiva rezistenţei la şocuri, decalaje regionale mari şi cu o structură economică diferită comparativ cu nucleul dur al zonei euro, au fost dezavantajate de moneda euro, aceasta fiind la un nivel supraevaluat. În zona euro se constată un eşec al convergenţei. Se constată, în zona euro, disparităţi regionale, lipsa de convergenţă, (l-as numi eşec de convergenţă), disparităţi sociale, divizare în ceea ce privesc valorile şi convingerile cetăţenilor europeni, deoarece criza economică din Europa de Sud şi impactul său social negativ puternic sau criza actuală a migraţiei amplifică insecuritatea socială în întreaga Europă, iar despre disparităţile economice discutăm tot timpul, în contextul în care politica de coeziune nu este suficientă pentru a rezolva această problemă. Adrian Câciu este un economist cu o vastă experienţă în zona analizei şi consultanţei economice, absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, cu un master în Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regional. S-a specializat în elaborarea şi promovarea unor politici de dezvoltare economică naţională şi europeană cu impact pozitiv asupra mediului antreprenorial din România, precum şi în analize economice raportate la situaţiile cu care economia României se confruntă.