Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a afirmat, vineri, 3 martie, că autoritățile de la Chișinău monitorizează situaţia în regiunea separatistă transnistreană și că în prezent nu există „riscuri iminente” privind securitatea. „Asta nu înseamnă că noi nu ne pregătim pentru orice scenariu”, a precizat oficialul moldovean, în cadrul unui interviu pentru Euronews România.

Victor Chirilă: Nu vedem riscuri iminente

„Noi monitorizăm situaţia în regiunea transnistreană şi totul este… nu vedem nimic deosebit de ceea ce a fost acum câteva luni. Nu vedem riscuri iminente pentru securitatea noastră de pe malul drept, nu vedem mobilizare de forţe care să ne pună în gardă.

Avem dialog în continuare cu reprezentanţii regiunii transnistrene, grupurile noastre de lucru sectoriale, unele din ele funcţionează pentru a soluţiona probleme nemijlocite, sociale, ale cetăţenilor noştri din regiune. Ştim foarte bine că comunitatea de afaceri, să spunem aşa, din regiune, care este conectată şi la economia de pe malul drept al Republicii Moldova, dar tot mai mult şi la spaţiul european nu-şi doreşte implicarea în conflict şi este deschisă pentru dialog şi face tot posibilul să nu fie escaladată situaţia în regiunea transnistreană”, a afirmat ambasadorul Republicii Moldova, vineri seară, 3 martie, la Euronews.

„Nu vedem riscuri iminente, dar asta nu înseamnă că noi nu ne pregătim pentru orice scenariu”, a subliniat Victor Chirilă. Conform diplomatului, Republica Moldova este „mult mai pregătită” acum decât era în urmă cu un an pentru a face faţă provocărilor din exterior. „Să ne aducem aminte că în toamnă am avut de o amploare mai mare decât le avem acum şi am reuşit să facem faţă. De această dată sunt mai violenţi, dar şi forţele noastre de ordine sunt pregătite şi instruite să facă faţă unor astfel de provocări. Suntem mult mai bine pregătiţi decât eram acum un an şi nu vom fi luaţi prin surprindere, indiferent de unde va veni această provocare”, a mai spus Victor Chirilă.

Victor Chirilă: Republica Moldova se află în vizorul lumii occidentale

Pe 1 iunie 2023, la Chișinău, urmează să aibă loc reuniunea Comunități Politice Europene care vor reuni 47 de șefi de guverne și președinți. În acest sens, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, în exclusivitate pentru Capital, că acest eveniment confirmă faptul că Republica Moldova se află în vizorul Uniunii Europene.

„În primlu rând, astfel de evenimente ne ajută să rămânem în vizorul Uniunii Europene, a lumii occidentale, a celor mai importante instituții internaționale partenere pentru dezvoltarea noastră economică, socială și politică. În actualul context, extrem de dificil, când toată lumea este concentrată pe Ucraina, astfel de evenimente, aici aș mai adăuga și următoarea platformă de susținere a Republicii Moldova, care va organizată la fel la Chișinău, ne ajută să rămânem în atenția primordială a principalelor capitale occidentale. De asemenea, ne ajută să promovăm mai bine interesele noastre naționale, inclusiv la capitolul de integrare europeană și de securitate.”, a conchis Victor Chirilă.