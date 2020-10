Ambasadorul Lazăr Comănescu: O parte dintre propunerile CCIR, vizând redresarea economică, își găsesc reflectarea în măsurile și acțiunile întreprinse de Guvern

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a fost partenerul instituțional al prestigioasei publicații britanice The Economist, în organizarea evenimentului online: “EUROPE’S LANDSCAPE IN THE SHADOW OF THE PANDEMIC – Romania: Transformation – Recovery – Resilience”, care a avut loc în data de 22 octombrie.