Ministrul Sănătății aruncă bomba pe scena politică: Își dă sau nu demisia? Alexandru Rafila a fost tranșant: Nu am apetit pentru acest post

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost invitat în emisiunea ”Insider Politic” de la Prima TV, acolo unde a precizat clar că nu a luat în calcul să își dea demisia, cu toate că ”nu are niciun apetit pentru postul de ministru”.

În plus, spune ministrul, i e pare o nebunie ca o criză să fie gestionată prin schimbări destul de dese, făcând referire la cei șase miniștri ai Sănătății din acești doi ani de pandemie.

„Eu nu am luat-o în calcul (posibilitatea demisiei – n.r.) şi vă spun şi din ce cauză, pentru că nu am niciun fel de apetit pentru postul de ministru, nu am avut nici la numire… spre deosebire de multe alte persoane din politica românească, eu chiar am o profesiune.

Dar mi se pare o nebunie să crezi că poţi să gestionezi o criză de orice fel prin nişte schimbări care au loc la două săptămâni, la o lună, la două luni, la trei luni. Noi am avut şase miniştri ai Sănătăţii în decurs de doi ani.

Deci durata de viaţă medie a unui ministru al Sănătăţii a fost de patru luni în criză majoră de sănătate publică. Păi e clar că nu poţi să gestionezi o criză majoră de niciun fel cu acest turn over”, a afirmat Alexandru Rafila.

Ministerul Sănătății era ”nefuncțional”

De asemenea, oficialul spune că atunci când a fost numit în funcție a găsit un minister al Sănătății nefuncțional, fără secretari de stat care să repornească ministerul.

Alexandru Rafila a vorbit și despre lucrurile pe care le-a făcut de când a primit mandatul, cea mai importantă dintre ele fiind pregătirea centrelor de evaluare pentru pacienții testați pozitiv COVID. La asta se adaugă pregătirea spitalelor și a medicației antivirale.

Ministrul Sănătății spune că cel mai important obiectiv al său este redarea încrederii oamenilor în sistemul sanitar din România.

Este imposibil să nu te infectezi cu tulpina Omicron

În aceeași emisiune, el a vorbit și despre tulpina sud-africană, subliniind că la cât de transmisibilă este, infectarea este greu de evitat.

„La gradul de transmisibilitate al acestei tulpini Omicron, este aproape imposibil să nu te infectezi. Gândiţi-vă: se infectează persoane vaccinate şi o persoană nevaccinată, indiferent… Ce trebuie să înţelegeţi: noi nu am avut niciun fel de informaţie despre acest virus.

El a venit pe un teren – că asta este problema acestui virus – un teren imunologic virgin, în care nu aveam niciun fel de reactivitate”, spune ministrul Sănătății.