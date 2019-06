Cei care au centrale de apartament sunt în alertă maximă după ce Proiectul de lege care interzice debranșările de la sistemele centralizate de încălzire de tip RADET și instalările de centrale termice de apartament în arealele declarate de primării ca fiind zone unitare de încălzire prin astfel de sisteme, dar reduce și TVA-ul pe căldura și apa caldă livrate populației de la 19% la 5% a fost trimis din nou la Comisia de Industrii a Camerei Deputaților, pentru raport suplimentar. Motivul: PSD a rămas singurul susținător al inițiativei legislative, susține profit.ro.

Înainte să fie retrimis în Parlament pentru reexaminare de către președintele Klaus Iohannis, proiectul de lege fusese aprobat în plenul Camerei Deputaților inclusiv de cei de la PNL, USR și PMP. Acum, PSD a rămas singur, după ce ALDE a anunțat că nu mai susține interzicerea debranșărilor. „Vorbim de principii, și anume, că orice cetățean este liber în țara aceasta să-și aleagă sursa de energie, sursa de căldură, de apă caldă. Nu poate nimeni să îngrădească acest drept de a alege și clar va pica la Curtea Constituțională, fără echivoc”,a spus deputata USR Cristina Prună.

În replică, Mihai Mohaci de la PSD a susținut că legea este bună pentru că introduce un sistem, o zonă unitară de încălzire. „Legea este bună. Dacă nu vreți s-o votăm, o retrimitem la comisie. Dar mă întreb ce am putea să-i mai facem, pentru că nu am făcut mari modificări față de legea veche”, a comentat acesta.

Șeful Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, social-democratul Iulian Iancu, a susținut proiectul de lege în plen, aducând ca argument inclusiv legislația europeană, precum și subvențiile UE pentru capacități energetice cu emise reduse de CO2. El a mai estimat că, în caz că va fi anulată celebra OUG nr. 114/2018, prețul gazelor se va dubla.

