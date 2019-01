Alertă! Mesaj ciudat al Simonei Halep la început de an. Vorbește despre greutăți emoționale. Ce obiective are pentru 2019

"Am pornit la drum, sper să fie bine, am petrecut aseară şi a fost suficient, acum la muncă. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să petrec Revelionul acasă după mulţi ani, iau ca pe ceva pozitiv, să mă inspire şi să îmi dea încredere. A fost foarte bine acasă şi mereu este bine însă trebuie să o iau la drum şi să încerc să mă motivez cât se poate de bine pentru noul an. Fizic sunt ok, nu am avut niciun fel de problemă la antrenament, dar mereu spun că la meciuri oficiale e diferit, aşa că aştept să văd cum o să fiu la meci. Un singur turneu pregătitor pentru Australian Open e puţin? Da, cred că e puţin, chiar mă gândeam că anul trecut aveam vreo 10-15 meciuri înainte de Melbourne, dar anul acesta a fost emoţional destul de greu şi am preferat să stau acasă, să îmi iau o pauză mai lungă şi să văd ce pot face în Australia. Nu am niciun obiectiv. Obiectivul meu este să fiu sănătoasă şi să dau tot ce pot pe teren, să intru în ritm pentru că nu este uşor după o pauză atât de mare şi, de ce nu, să câştig nişte meciuri", a spus Halep la plecarea din România.

Halep speră ca 2019 să fie un an cu lucruri plăcute: "Dorinţa nu pot să o spun, că nu se mai îndeplineşte, aşa că o ţin pentru mine, dar e o dorinţă frumoasă. Sper ca 2019 să fie un an frumos, cu lucruri plăcute atât profesional, cât şi personal. Profesional pot să spun că am îndeplinit tot ce îmi doream, acum tot ce vine este un bonus''.