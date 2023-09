Ministerul Apărării Naționale (MApN) informează că Armata Română a fost în alertă! Sistemul de supraveghere radar a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național.

S-a întâmplat în timpul nopții de vineri spre sâmbătă. Totodată, semnalul a fost detectat pe un traseu către municipiul Galați. În acest context, opulația din Tulcea și Galați a fost prealertată.

Simultan, Rusia a executat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„În urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România, Ministerul Apărării Naționale a alertat forțele aflate în Serviciul Poliție Aeriană și a notificat, începând cu ora 22.38, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din Județele Tulcea și Galați. Sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați”, a informat MApN.

În acest context, forțe ale ISU, Poliției și Poliției de Frontieră au fost redirecționate către zonele din proximitatea municipiului Galați.

„Până la acest moment, nu au fost identificate obiecte căzute din spațiul aerian pe teritoriul național. Căutările vor continua și în cursul acestei zile (n.red. sâmbătă)”, a subliniat MApN.

La ora 01:41, a fost declarată încetarea măsurilor de alertare în toate zonele vizate. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs peste 4.000 de posturi

În altă ordine de idei, MApN a anunțat că desfășoară în 2023 cea mai mare campanie de recrutare de soldați și gradați profesioniști din ultimii zece ani. Campania din acest an are un caracter special, deoarece recrutarea și selecția are loc direct la nivelul de unități militare.

Campania de recrutare a fost declanșată de demisiile în masă ale SGP-iștilor din ultimii trei ani. Potrivit oficialilor, nu mulți tineri vor să îi înlocuiască. Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni, 25 septembrie, că începând cu luna septembrie campania a fost extinsă.

Ministerul se va baza în această a doua etapă pe „programul-pilot efectuat pe acest subiect la Brigada 282 Blindată, în 2022, prin care s-a constatat că mesajele de angajare transmise de unitățile militare la nivel local au o probabilitate mai mare de a fi recepționate de comunitățile locale decât cele transmise prin canale centrale de comunicare”.