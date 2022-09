Rusia nu pare dispusă să cedeze în fața Ucrainei, ci din contră, își amplifică atacurile. De această dată, ținta rușilor a fost orașul ucrainean Mykolaiv.

Primarul orașului, Oleksandr Senkevic, anunță că rușii au lansat noi atacuri noaptea trecută în urma cărora mai multe locuințe au fost variate. Edilul precizează că atacul a început Dup ălora 01.00, iar la rândul ei, regiunea Dnipropetrovsk, de asemenea, a fost vizată de atacuri din partea Rusiei.

75 de obuze au fost trase asupra raionului Nikopol, a precizat guvernatorul regiunii care adaugă că din fericire nu a fost înregistrată nicio victimă.

Atacuri pe bandă rulantă în Ucraina

„Inamicul a lovit comunitățile Nikopol și Marhaneţ. Au fost trase 75 de obuze. Nu există morți sau răniți” – a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko.

Totodată, acesta a mai adăugat și că la Nikopol, au fost avariate 20 de case, mai multe conducte de gaze şi linii de înaltă tensiune, iar mii de familii au rămas fără curent electric.„Aproape 3.000 de familii au rămas fără curent electric”, a mai declarat oficialul.

Menționăm faptul că în ultima perioadă, Rusia a înregistrat pierderi destul de mari în urma luptelor din Ucraina. Potrivit unei analize realizate de CNN, doar de miercuri și până duminică, trupele ruse au pierdut cel puțin 338 de echipamente militare precum avioane de luptă, tancuri și camioane, care au fost distruse, avariate sau capturate.

Totodată, CNN mai scrie că Ucraina a reușit să iasă victorioasă în ultima săptămână. Comandantul suprem al armatei Ucrainei a susținut duminică că peste 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu au fost recuperați de forțele țării sale de la începutul lunii septembrie.

Ucraina are șanse mari să câștige războiul cu Rusia

„De miercuri, Ucraina a recucerit un teritoriu de cel puțin două ori mai mare decât Marea Londra”, a declarat luni Ministerul britanic al Apărării.

Rapoartele existente până acum confirmă faptul că Rusia se teme și ea de un scenariu sumbru. Drept urmare, trupele lui Vladimir Putin au început deja să fugă spre est, mai exact spre granița cu Rusia.

Rușii nu iau nimic cu ei. Echipamentele de război distruse au rămas pe front, lucru care confirmă faptul că soldații nu vor altceva decât să se salveze.

În acest sens, analiștii se așteaptă ca Ucraina să înregistreze din ce în ce mai multe victorii pe front. Acest lucru este confirmat și de moralul extrem de scăzut pe care militarii ruși îl au la momentul actual.

Rușii au plecat la război complet nepregătiți

Pavel Filatyev, un parașutist rus care a luptat pentru capturarea de către armata sa a orașului ucrainean Herson la începutul războiului, a vorbit despre situația de pe front, dar și despre modul în care trupele ruse au fost nevoite să se descurce.

Mai exact, acesta susținea că unității sale nu aveau nici măcar elementele de bază în timpul acelei operațiuni.

„La câteva zile după ce am încercuit Hersonul, mulți dintre noi nu mai aveam mâncare, apă sau saci de dormit”, a spus el. „Pentru că era foarte frig noaptea, nici nu am putut dormi. Căutam niște gunoaie, niște cârpe, doar ca să ne înfășurăm pentru a ne încălzi”, declara parașutistul, care a mai spus și că armamentul deținut era sub orice standard.

„Toate armele noastre sunt din vremurile Afganistanului”, declara el.