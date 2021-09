Alertă în Spania! Incendiu devastator în Costa del Sol. Mii de oameni și-au părăsit casele

Un incendiu puternic a avut loc în partea de sud a Spaniei, devastând totul în calea lui. De frica flăcărilor 2.600 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din zona turistică Costa del Sol.

Incendiul care a durat cinci zile a devastat 7.700 de hectare de teren forestier. Fumul negru a putut fi observat de la kilometri distanță. ABC News nota pe contul oficial de Twitter că peste 200 de pompieri și 12 autospeciale de oprire a focului au fost trimise pentru a se lupta cu flăcările.

Autoritățile informează că până sâmbătă, 40 de kilometri erau cuprinși de flăcări, în timp ce un nou incendiu a izbucnit în apropiere. Luni, autoritățile au precizat că focul s-a extins deja pe 85 de kilometri.

