UPDATE: Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, recomandă bucureștenilor să țină geamurile închise deoarece fumul ar putea ajunge în case.

„Odată cu aceste degajări de fum, din cauza materialelor care ard sunt și degajări de particule provenite din cenușa care este ridicată de temperatura foarte mare a focului. Din fericire, în momentul de față și datorită mișcării curenților de aer, fumul nu ajunge peste locuințele bucureștenilor, dar, preventiv, este normal și de bun simț să ținem geamurile închise, pentru că această cenușă, în contact cu aerul rece probabil va coborî pe sol”, a spus Berceanu, la Antena 3.

Arafat: Acționăm cu 11 autospeciale de stingere.

„Este vorba de un bloc nelocuit unde la un etaj superior erau depozitate materiale, inclusiv butoaie cu smoala, care au luat foc. Nu stim cauza pentru care au luat foc. La fata locului sunt mai multe masini de pompieri, doua autoscari. Nu e nimeni in pericol, nu erau locatari in bloc. Pompierii fac tot posibilul sa lichideze incendiul. Am fost informat ca nu este pericol de extindere”, a spus Arafat la Antena 3.

Mai multe explozii au avut loc. Zeci de pompieri se îndreaptă către locul cu pricina.

”Ceva foarte rău s-a întâmplat – o explozie mare în nordul Bucureștiului. Aveți grijă de voi.

Închideți ferestrele imediat dacă stați în zonă.

LE Din informațiile pe care le am până acum (sunat la Poliție) se pare că incendiul este pe Strada Parcului, la acoperișul unui bloc în construcție (nelocuit) și nu sunt victime. Explozia puternică se pare că s-a datorat faptului că la ultimul nivel erau depozitate butoaie cu smoală”, a transmis Vlad Voiculescu pe contul personal de Facebook.