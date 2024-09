În perioada 15-27 septembrie 2024, sondajul realizat de Insomar – Avangarde a oferit o perspectivă clară asupra intențiilor de vot ale românilor în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare.

Rezultatele arată o competiție acerbă între candidații principalelor partide, cu Marcel Ciolacu de la PSD pe primul loc, urmat de Nicolae Ciucă de la PNL.

Sondajul Insomar – Avangarde arată că PNL se află pe locul al doilea, având 22%, în timp ce PSD conduce clasamentul. USR se menține pe poziția a treia, cu 15%.

Nicolae Ciucă se află pe locul doi în acest sondaj, cu o cotă de 17%. Astfel, Ciucă reușește să-l depășească pe Mircea Geoană, precum și pe Elena Lasconi și George Simion.

Conform sondajului Insomar – Avangarde, primele două partide continuă să fie PSD și PNL. Pe locurile trei și patru se clasează USR și AUR.

Datele tehnice ale sondajului sunt relevante și oferă o imagine clară asupra percepției publice. Universul de eșantionare a inclus populația adultă neinstituționalizată a României, iar volumul eșantionului a fost de 1167 de subiecți. Metoda de culegere a datelor a fost realizată prin intermediul CATI (telefonic), asigurând o marjă de eroare de +/-3% la un nivel de încredere de 95%.

În acest context, Dan Motreanu, într-o recentă ședință BPN, a subliniat importanța programului de guvernare al PNL.

„Luni, toți colegii care coordonează programul de guvernare să fie prezenți pentru o discuție politică.

Vin să ne diferențieze aceste măsuri de celelalate partide. Cred că PNL va avea cel mai bun program de guvernare pentru următorii ani! In acest context, urbanul mare este o prioritate, pentru ca avem primari in municipii mari: Iași, Cluj, Constanța, Brașov. Bucureștiul este o prioritate si trebuie sprijinit guvernamental. Am făcut pași importanți pentru București cu Nicușor Dan si discutam o majoritate de dreapta care sa sprijine proiecte majore pentru bucureșteni.

Sunt convins că PNL are o șansă mare de a câștiga alegerile prezidențiale și una la fel de mare la parlamentare sau de a fi foarte aproape de PSD la parlamentare, cum a fost la locale.”