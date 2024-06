Vineri, înainte de şedinţa conducerii partidului la Sâmbăta de Sus din judeţul Braşov, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat că PSD va prezenta un candidat propriu pentru funcţia de preşedinte al ţării.

Secretarul general al social-democraților mai spune că acesta va fi un membru al partidului.

Acesta a mai fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar putea fi candidatul PSD, iar Paul Stănescu a precizat că așa se obișnuiește în partid.

În legătură cu o eventuală susținere pentru Mircea Geoană, Stănescu a subliniat că respinge complet acest scenariu.

Acesta a mai precizat că nu crede că în interiorul partidului va fi făcută o astfel de propunere.

Nu în ultimul rând, acesta a mai fost întrebat dacă alegerile prezidențiale vor rămâne programate pentru luna septembrie.

Acesta a preciza că este de părere că da.

Anterior, Vasile Dîncu a declarat la RFI că PNL a furat startul alegerilor prezidenţiale.

Vasile Dîncu crede că o strategie comună PSD-PNL pentru alegerile prezidențiale „s-ar putea să fie imposibil de negociat”.

„Cred că nu va fi simplu, pentru că am văzut un push mediatic, o încercare de a împinge această idee a candidaturii unui liberal, obligatoriu, ca şi condiţie sine qua non a mersului înainte al partidului, a domnului Ciucă probabil. Deci probabil că va fi complicat, pentru că s-a internalizat această idee, am auzit-o continuu şi în timpul campaniei, din partea mai multor lideri, deci s-ar putea să fie imposibil de negociat”, spune acesta.