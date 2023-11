Alegeri locale Republica Moldova. Ion Ceban a precizat că a votat astăzi pentru dezvoltarea Chişinăului, dar și pentru o capitală curată şi modernă.

”Chişinăul este casa noastră a tuturor! Am votat astăzi pentru dezvoltarea oraşului, pentru proiecte noi, pentru o capitală curată şi modernă. Cu toţii ne dorim un viitor mai bun pentru copiii şi părinţii noştri, aici, acasă. Am votat pentru că iubesc Chişinăul la fel ca fiecare dintre locuitorii care s-au născut sau au venit să locuiască aici. Eu cred în transformarea Capitalei şi am votat astăzi anume pentru asta. Ştiu că acest lucru se obţine prin multă muncă. Ştiu cât de mult contează viitorul oraşului pentru fiecare dintre locuitori, de aceea este important astăzi să ne exprimăm votul”, a scris Ceban pe Facebook după ce şi-a exercitat dreptul de vot.