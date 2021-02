Spre deosebire de marketingul tradițional care folosește suporturi ca TV, radio, panouri outdoor sau publicații din offline pentru a ajunge la potențialii clienți, marketingul digital se desfășoară în mediul online. Acest nou mediu a deschis oportunități incredibile pentru activitățile de promovare și comunicare cu publicul țintă și are avantajul de a o face într-un mod foarte targetat.

În orice stadiu s-ar afla compania pe care o conduci, fie că este la început de drum, fie că este deja un jucător stabil pe piață și oricare ar fi specificul produsului sau serviciului pe care îl oferi, ai nevoie să fii în online. Trebuie să fii vizibil, credibil și să oferi experiențe diferite clienților tăi pentru ca aceștia să te aleagă în detrimentul concurenței.

Pentru a atinge obiectivele de creștere dorite, este necesar să colaborezi doar cu profesioniști, o agenție de marketing digital sau freelanceri, care știu atât principiile marketingului cât și cum să le aplice, care au resursele necesare de timp și experiență și care sunt conectați la toate noutățile din acest domeniu.

Astfel, ție, ca antreprenor sau manager de companie, îți revine decizia importantă de a face alegerea potrivită: cine poate să îți ofere cele mai bune rezultate pentru campaniile de comunicare în online? O agenție de marketing digital sau mai degrabă un freelancer?

Îți vom arăta în cele ce urmează de ce alegerea unei agenții de marketing digital este mai eficientă pentru tine pentru a converti costurile în creșteri reale, în detrimentul colaborărilor punctuale cu freelanceri.

Gama de servicii oferite este mai amplă în cazul agențiilor de marketing digital

Bătălia pentru a câștiga clienți rămâne o constantă care necesită multă atenție, profesionalism și experiență și de cele mai multe ori este nevoie de un mix de ”ingrediente” pentru a ajunge la consumatori și pentru a-i convinge să cumpere un brand specific. Așadar, de regulă, în strategiile de marketing online sunt integrate mai multe instrumente, fie că vorbim de obiective de brand awareness, de generare de leaduri pentru a atrage noi clienți și pentru a crește vânzările sau pentru a crea o reputație bună pentru compania ta în online. Promovarea prin Google Ads, utilizarea de SEO, content marketing sau crearea și optimizarea site-ului web sunt instrumente de marketing online care de cele mai multe ori se folosesc împreună pentru a derula o campanie de comunicare eficientă pentru același brand sau produs. Iar acestea pot fi integrate și derulate cu rezultate optime doar de către o agenție de marketing digital.

Agenția are o echipă întreagă de oameni specializați pentru aceste lucruri și cu siguranță vor putea să livreze calitate într-un interval de timp optim. Un freelancer, oricât de multe cunoștințe ar avea și presupunând că știe să le facă pe toate, rămâne un singur om, care fizic nu are cum să livreze acest mix în același timp și în standarde.

Calitatea serviciilor oferite de agențiile de marketing digital este superioară

O agenție de marketing digital este practic o companie care lucrează pentru tine pentru a-ți oferi cele mai bune rezultate în ceea ce privește comunicarea pe care o faci în mediul online. Astfel, are o întreagă echipă de oameni care au cunoștințele și experiența necesară pentru a-ți propune strategii coerente și pentru a-ți livra campanii de marketing digital perfect customizate pentru nevoile tale de creștere. Pe lângă asta, are și o structură ierarhică bine definită, astfel încât fiecare om din echipă știe exact ce are de făcut și își va și da tot interesul să o facă și bine. Spre deosebire de freelanceri, care sigur, la rândul lor pot fi oameni specializați în domeniu și care pot fi foarte buni, o agenție are o întreagă echipă care lucrează împreună și care cu siguranță poate veni cu idei mai multe și mai creative și din care o va alege pe cea potrivită pentru tine.

În plus, alegând agenția ai garanția calității: îndeplinirea planului și a obiectivelor nu numai că vor fi urmărite îndeaproape pentru a fi atinse cu succes, ci vor putea fi și ajustate în funcție de sesizarea unor neconcordanțe sau din contră, a unor oportunități punctuale de creștere. De cele mai multe ori, în cazul freelancerilor, aceștia nu au la dispoziție resursele necesare de a măsura eficiența unei campanii în mod real.

Eficiența campaniilor desfășurate prin intermediul agențiilor de marketing digital este măsurabilă

Plecând chiar de la premisa că ai găsit un freelancer care este profesionist care își face treaba foarte bine și este și conștiincios, el poate face performanță doar pentru sarcini punctuale. Este foarte greu, dacă nu aproape imposibil, ca un singur om să știe să scrie și content pentru advertoriale și să facă și optimizare SEO foarte bine, de exemplu. De asemenea, îi pot lipsi resursele tehnice necesare pentru a putea să îți dea rapoarte complete și comparabile despre investițiile făcute versus rezultate livrate.

Alături de o agenție de marketing digital, nu vei avea astfel de griji. Echipa îți va propune o strategie de comunicare corectă de la început și identifică cele mai bune instrumente pe care le poate folosi în campania de marketing, dar care să se și potrivească cu specificul activității tale. Are resursele umane și tehnice necesare de a-ți face rapoarte intermediare astfel încât să știi în orice moment pe ce s-au cheltuit banii tăi, dar care a fost și eficiența acestor costuri prin măsurarea rezultatelor obținute.

Parteneriat pe termen lung cu agențiile de marketing digital

Cu siguranță un freelancer își va da tot interesul să obțină rezultate bune pentru ca tu să fii mulțumit și să aibă șansă să îl recomanzi și altora sau să îl mai angajezi și pentru alte proiecte. Însă nu ai siguranța că va fi mereu disponibil pentru tine, că va mai putea face această activitate sau că până la următoarea ta campanie nu va fi deja într-un alt proiect și timpul nu îi va mai permite să se ocupe și de tine.

Pe de altă parte, este în interesul fiecărei agenții de marketing digital să stabilească relații și contracte pe termen lung cu clienții, întrucât are aceleași obiective ca orice companie: diversificarea portofoliului de clienți și maximizarea profiturilor. Atingerea obiectivelor prestabilite și oferirea de rezultate satisfăcătoare pentru clienți sunt cele mai bune moduri de a face acest lucru. Prin urmare, agențiile au motivația necesară de a atinge rezultate optime pentru afacerea ta, pe termen lung. Și au, de asemenea, resursele necesare pentru a efectua analize periodice ale tuturor activităților de marketing desfășurate pentru tine, pentru a fi siguri că și livrează ceea ce ți-au promis inițial.

Ai siguranța legală că ai ales o colaborare de încredere cu agențiile de marketing digital

Poți găsi și angaja o agenție de marketing digital doar prin intermediul Internetului. La o simplă căutare pe Google vei găsi cele mai bune agenții din piață. Le vezi gama de servicii cu descrieri ample, costurile percepute, portofoliul de clienți, dar și ratingurile date de aceștia, astfel încât să te convingi că sunt de încredere și că poți colabora și tu cu ei. Ai un contract perfect din punct de vedere legal și ai siguranța că se vor respecta toate angajamentele stipulate. Agenții ca Oblyo Digital Agency, Seo Cupcake sau Web Ventures îți pot face oricând o strategie de comunicare potrivită pentru tine și vei ști cert că vei lucra cu oameni profesioniști care cunosc domeniul și au cunoștințele necesare de a-ți livra mai mult decât o poveste frumoasă. Îți livrează rezultate și creșteri reale, oferindu-ți suport pe tot parcursul colaborării.

În cazul freelancerilor, timpul de a-i găsi pe cei cu adevărat profesioniști poate fi mai extins. Deși există platforme speciale în care poți găsi serviciile lor, nu ai mereu la dispoziție un portofoliu sau evaluări din partea foștilor clienți astfel încât să fii sigur că sunt cu adevărat serioși, au cunoștințele necesare sau că îți vor livra ceea ce îți dorești la timp și în standarde de calitate.

Un lucru este cert: fără să integrezi în planul tău de marketing și strategia de digital, nu vei putea fi un competitor pe piață pe termen lung. De aceea, este mai mult decât necesar să selectezi cu grijă profesioniștii cu care vei lucra. Alegerea unei agenții specializate care știe cu adevărat ce face, te poate scuti de multe bătăi de cap și îți poate converti prezența online în volum crescut de vânzări.