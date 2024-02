Un coleg de celulă al lui Dani Alves a dezvăluit că fostul fotbalist este profund afectat de finalizarea procesului său pentru acuzația de viol. Acesta a precizat că în închisoare s-a activat planul antisuicid, conform informațiilor furnizate de rmcsport.fr.

Potrivit sursei, planul antisuicid a fost declanșat a doua zi după ce Alves s-a întors de la proces. Există teama că brazilianul ar putea să își facă rău sau să aibă o reacție impulsivă.

Incidentul presupus de viol, pentru care Alves este acuzat, ar fi avut loc în noaptea de 30-31 decembrie 2022. Se întâmpla într-un club de noapte de lux din Barcelona. În ultima zi a procesului său, fostul fotbalist a negat ferm acuzațiile aduse de tânăra.

Potrivit procuraturii, Alves a avut, în schimb, o „atitudine violentă” faţă de tânără. Anchetatorii spun că fostul fotbalist al Barcelonei ar fi obligat-o să întreţină relaţii sexuale.

Avocaţii fotbalistului au folosit alcoolul ca circumstanţă atenuantă. Ei susţin că fostul fundaş a consumat o cantitate atât de mare de alcool încât nu mai ştia ce face. Soţia sa, Joana Sanz, a fost cea care a susţinut că acesta a ajuns acasă complet beat, s-a lovit de mobilă şi s-a prăbuşit pe pat.

El riscă o pedeapsă de nouă ani de închisoare. Pe de altă parte, fotomodelul Joana Sanz, soţia fotbalistului, a postat pe Instagram o scrisoare trimisă de Alves din închisoare. Ea a şters rapid postarea, susţinând că a fost o greşeală.

Presa spaniolă a fost pe fază și a reacționat rapid, publicând scrisoarea trimisă de Alves.

„În imperfecţiunea mea, am învăţat că nu pot să-mi petrec timpul cu ceea ce a fost, ci să-mi transform energia în ceea ce este. Iar ceea ce este; este că tu eşti ceea ce am visat. Ceea ce am visat şi ceea ce încă visez. Fiecare drum pe care vreau să îl parcurg cu tine. Nu am greşit femeia… da, ai fost tu. Nu există o singură zi, un singur moment, un singur plan în care să nu fii acolo. Mă rog în fiecare zi pentru ziua în care să te văd trezindu-te. Nostalgia nu înseamnă să nu poţi face asta acum. Nostalgia va fi pentru cei care nu au niciun motiv să viseze. Te iubesc şi te simt în fiecare zi, într-un loc în care doar tu ai acces. Oriunde ar fi, oricum ar fi, indiferent cum ar fi, dar cu tine alături de mine mereu. Mă scurg de dorul tău. Te iubesc”, a scris Alves.