Adrian Câciu, ministrul Fondurilor Europene din partea PSD, a abordat recent problema deficitului bugetar al României. El a subliniat că situația nu este deosebit de alarmantă.

Adrian Câciu a explicat că deficitul actual nu provine din cheltuieli de consum, ci din investiții. Ministrul a menționat că „toată lumea poate observa că aceste investiții sunt în curs de realizare.

În același timp, ministrul a recunoscut necesitatea reducerii cheltuielilor guvernamentale. El a anunțat că o Ordonanță de Urgență pentru reducerea cheltuielilor va fi prezentată Guvernului în săptămâna următoare.

„Poate o să șochez: tot ce sub 7% e acoperit de investiții. România are asumat 7,2% investiții, va fi din nou un deficit închis, din perspectivă cash cel puțin, pe partea de investiții. Investițiile sunt garantul că această datorie care se creează prin deficit va fi plătită natural, nu pe spinarea cetățenilor sau antreprenorilor, prin creșterea de taxe, ci prin efectul de multiplicare pe care-l are fiecare lucrare de infrastructură (…)”, a comentat acesta la B1 TV.