Într-o postare pe contul personal de socializare, medicul Lucian Duță prezintă cele mai noi informații referitoare la varianta Omicron a coronavirusului care generează îngrijorări la nivel mondial.

Acesta a prezentat trei studii, unul realizat pe 24 decembrie, de către Journal of Genetics and Genomic, altul realizat pe 27 decembrie, de către New York State Department of Health și cel mai recent studiu făcut public de New York Post, pe 1 ianuarie 2022.

„În mod colectiv, rezultatele noastre sugerează că progenitorul Omicron a sărit de la oameni la șoareci, a acumulat rapid mutații care conduc la infectarea acelei gazde, apoi a sărit înapoi în oameni, indicând o traiectorie evolutivă inter-specie pentru focarul Omicron.”(Journal of Genetics and Genomics-24 Decembrie 2021).

“În acest moment, Sotrovimab (Xevudy) este singurul anticorp monoclonal autorizat terapeutic care se așteaptă să fie eficient împotriva variantei omicron a SARS-CoV-2. Livrările de Sotrovimab sunt extrem de limitate…Bamlanivimabul cu etesevimab și REGEN-COV nu păstrează activitate împotriva omicronilor. Tratamentul cu anticorpi monoclonali nu mai poate fi utilizat ca profilaxie post-expunere.FDA a autorizat primele terapii antivirale orale, Paxlovid de la Pfizer și molnupiravir de la Merck, pentru a trata pacienții cu COVID-19 ușor până la moderat, care prezintă un risc ridicat de progresie spre boală severă, indiferent de starea de vaccinare. Antiviralele orale acționează interferând cu mai multe etape din procesul de reproducere a SARS-CoV-2 pentru a preveni replicarea eficientă a virusului în celulele gazdă. “(New York State Department of Health-27 Decembrie 2021).

“Orașul New York va ține cont de rasa pacientului atunci când distribuie tratamente COVID care pot salva vieți, a dezvăluit Departamentul de Sănătate și Igienă Mintală pe site-ul lor.Orașul „va lua în considerare rasa și etnia atunci când evaluează riscul individual”, se arată în ghidul oficial al agenției din 20 decembrie, care adaugă că „sănătatea sistemică și inechitățile sociale de lungă durată” pot contribui la un risc crescut de a muri din cauza COVID-19.”(New York Post-1 Ianuarie 2022)”, sunt cele trei studii prezentate de medic.

De unde a apărut varianta Omicorn

În acest sens, el a decis să prezinte populației ce înseamnă aceste descoperiri, dar și care sunt adevăratele temeri. Astfel, medicul Lucian Duță spune că varianta Omicron este o variantă care a ajuns să fie transmisă de șoareci.

Referitor la eficiența vaccinului anti-covid, cel de-al doilea studiu demonstrează că varianta Omicron infectează atât persoanele vaccinate, cât și cele nevaccinate.

În ceea ce privește tratamentul pentru o astfel de variantă, cel de-al treilea studiu publicat arată că există mai multe tratamente eficiente, însă din păcate România nu are acces la niciun tratament specific împotriva noii variante a coronavirusului.

„Pentru cei mai puțin familiarizați cu termenii medicali voi “traduce” eu:

1.Se pare că Omnicronul este o variantă mutagenă transmisă de la șoareci.

2.Toți putem fi infectați indiferent dacă suntem vaccinați sau nu.

3.Există tratamente eficiente constând în medicamente antivirale specifice(Molnupiravir și Paxlovid) precum și un singur anticorp monoclonal(Xevudy).”Vechii” anticorpi monoclonali (eficienți până acum și pe care România i-a adus în cantități infime) nu prea mai sunt buni de nimic!

4.România nu are acces la nici un tratament specific contra variantei Omnicron.

5.Cele spuse la punctul 4 au și o parte pozitivă: nu putem fi îngrijorați că accesul la tratament ar putea fi îngrădit pe criterii rasiale”, a adăugat medicul.