Detectată în Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada

Se presupune că noua variantă se răspândește mult mai repede decât subvariantele anterioare ale Omicron, BA.5 și BA.2, fiind deja detectată în aproximativ zece state, printre care Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada.

Deocamdată, nu este clar dacă ar putea provoca o formă mai severă a bolii decât diferitele subvariante Omicron. Conform experților, Centaurus ar avea 15 mutaţii specifice, dintre care 8 la nivelul proteinei Spike, cea care ajută virusul să pătrundă în celule.

ECDC: „Variantă aflată sub monitorizare”

La începutul lunii, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a desemnat BA.2.75 drept „variantă aflată sub monitorizare”, ceea ce înseamnă că există indicii că poate fi foarte transmisibilă, notează The Independent.

Considerațiile experților sunt alimentate tocmai de numărul de mutații pe care BA.2.75 le are, în comparație cu predecesorii Omicron. Prin comparaţie, BA.5 are doar 3 astfel de mutaţii specifice. În plus, BA.2.75 are două mutaţii-cheie care i-ar conferi o mai mare capacitate de a ocoli anticorpii obţinuţi în urma infecţiei sau în urma vaccinării cu actuala generaţie de seruri.

Modificările genetice pot face ca virusul să ocolească mai ușor anticorpii anteriori

O altă îngrijorare este că modificările genetice ar putea face ca virusul să ocolească mai ușor anticorpii anteriori – proteinele protectoare produse de organism ca răspuns la un vaccin sau o infecție dintr-o variantă anterioară.

Specialiștii spun că vaccinurile rămân cea mai bună protecție împotriva subvariantelor Omicron. De asemenea, ar putea fi nevoie de câteva săptămâni pentru a înțelege dacă cea mai nouă subvariantă Omicron poate afecta traiectoria pandemiei.

Trebuie să acceptăm că trăim cu un nivel de risc mai mare decât înainte

Shishi Luo, șeful departamentului de boli infecțioase de la Helix, o companie care furnizează informații de secvențiere virală Centului pentru Controlul și Prevenirea bolilor (CDC), a declarat că BA.2.75 ne reamintește că noul coronavirus evoluează și se răspândește continuu.

„Ne-am dori să revenim la viața de dinainte de pandemie, dar trebuie să fim atenți. Trebuie să acceptăm că acum trăim cu un nivel de risc mai mare decât înainte”, a subliniat ea.

Pandemia nu s-a încheiat nici pe departe

La începutul săptămânii, șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara că pandemia rămâne o urgență la nivel mondial, declarându-se „îngrijorat” de creșterea actuală a cazurilor.

„Virusul circulă liber, iar țările nu gestionează eficient povara bolii”, a menționat Tedros.

„Noile varaiante ale coronavirusului demonstrează din nou că pandemia nu s-a încheiat nici pe departe”, a subliniat el.