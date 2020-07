Simona Halep, una dintre cele mai mari valori pe care România le-a oferit în lumea tenisului, a avut recent curajul să recunoască faptul că s-a luptat și ea cu depresia, după ce a pierdut finala de la Roland Garros cu Ostapenko. Între timp, sportiva și-a atins apogeul în carieră și, de mai bine de un an, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Toni Iuruc. Puțini știu însă că, Halep s-a de-a lungul carierei, cu momente greu de depășit căzând astfel pradă depresiei, scrie gsp.ro.

Halep a fost timp de trei luni în depresie

În ultimele luni, tenismena a avut parte, la fel ca tiți sportivii, de o pauză nedorită, stând pe tușă 5 luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar dacă această perioadă a scos-o puțin din circuit, acestea nu au fost cele mai dificile momente prin care a trecut Simona.

Anul trecut, sportiva a avut probleme din cauza unei accidentări la spate, însă, de departe, cea mai dureroasă experiență a fost ce de după finala de la Roland Garros, din 2017, când a pierdut în fața Jelenei Ostapenko, deși, practic, avusese meciul în mână…

„Am avut și eu momente de cădere, iar cel mai greu moment din viața mea a fost în 2017, când am pierdut finala de la Roland Garros cu Jelena Ostapenko. Trebuie să recunosc că trei luni am fost în depresie. Mă trezeam noaptea plângând, dar n-am lipsit nicio zi de la antrenament.

A fost cel mai mare eșec din cariera mea. Bine, finala de Grand Slam nu e eșec, dar faptul că am condus meciul și n-am reușit să-l închei, a fost un eșec pentru mine. Darren mi-a spus că nu mulți sportivi reacționează așa la un eșec atât de mare. El mi-a zis că am puterea să merg mai departe, și atunci am crezut și mai mult în mine’, a declarat Simona Halep.

Simona Halep în vârstă de 28 de ani a povestit în podcastul BT Talks despre obiceiurile pe care le are în relația cu Toni Iuruc. Tenisemena, obișnuită cu disciplina, pare să fie deranjată de un singur lucru: „În orice, am disciplină. Am mici probleme cu prietenul, când spune o oră și nu e respectată (n.r. râde). Eu sunt gata cu 10-15 minute înainte. Îmi zice: «nu ești la tenis, ușor!». Și eu mă relaxez’, a povestit Simona Halep, conform gsp.ro.

Toni Iuruc, partenerul Simonei Halep, este un milionar machedon, care a mai fost căsătorit de două ori. Cei doi și-au făcut apariția pentru prima oară împreună după finala câștigată de jucătoarea din Constanța la Wimbledon, în 2019, în fața Serenei Williams.