Simona Halep este o mare iubitoare de ceasuri de firmă. Ea deține nu mai puțin de 5 bijuterii în valoare de zeci de mii de euro, semnate de producătorul Hublot. Acesta este unul dintre sponsorii ei, motiv pentru care iubita tenismenă a primit de-a lungul timpului, în dar, mai multe ceasuri Hublot.

Nu cu mult timp în urmă, Halep a trecut prin emoții mari. Ea și-a uitat un exemplar Hublot în valoare de 80 de mii de eruo într-un restaurant de lux din zona de nord a Capitalei. Potrivit informațiilor oferite de Cancan, Halep a luat masa cu iubitul ei, Toni Iuruc, într-un local aflat în cartierul milionarilor din Capitală. La un moment dat, Simona și-a dat jos ceasul de la mână și l-a pus pe masă, lângă farfurie. Vorbim de un Hublot personalizat, care valorează aproximativ 80.000 de euro. Imediat după ce au terminat de mâncat, cei doi au părăsit localul și au plecat liniștiți să-și vadă mai departe de program.

La un moment dat însă, Simona Halep a realizat că de la mână îi lipsește valoroasa bijuterie. După ce și-a analizat fiecare mișcare, tenismena a realizat că modelul Hublot a rămas la restaurantul de lux unde a mâncat. A urmat apoi o poveste ca în filme. Simona a sunat la restayrant, angajații s-au mobilizat, iar în final ceasul a fost recuperat. Acesta fusese găsit de un ospătar, căruia, de altfel, Simona Halep i-a și mulțumit.

Ce colecție de ceasuri deține

Trebuie spus că Simona Halep deține o colecție impresionată de ceasuri de lux. Vorbim de un Hublot Big Bang One Click Sang Bleu, în valoare de 50.000 de euro. de un Hublot Big Bang One Click Saphire de 80.000 euro, încă unul Hublot Spirit of Big Bang Moonphase de 30.000 euro. În plus, jucătoarea noastră de tenis mai are un Hublot Classic Fusion Tourbillon Ceramic Skeleton de 58.000 euro dar și un ceas

Hublot Classic Fusion Blue Titanium Bracelet -15.000 euro.

