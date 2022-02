Într-un interviu acordat la Antena 3, actorul Alexandru Arșinel a vorbit despre schimbările din viața sa, care s-au produs în ultimii ani, dar și despre impactul acestora asupra carierei sale.

„Cu viața. În ultima vreme, în orice zi care a trecut m-am confruntat cu probleme de viață pe care într-un fel sau altul a trebuit să le birui. Părerea mea este că merită să te lupți pentru viață. Este cel mai minunat obiectiv și în același timp și cele mai minunate realizări dacă reușești să înaintezi. Dacă o să mă întrebi vreodată, în viața mea, în confruntările pe care le-am avut cu meseria mea, niciodată nu am fost prins pe liber. Chiar și când stai acasă cu burta în sus te gândești la ceva la care ai muncit”, a spus acesta.

În ceea ce privește relația cu Stela Popescu, Alexandru Arșinel susține că cei doi au ajuns rapid la inimile publicului pentru că aveau curajul să spună lucrurilor pe nume. Totodată, el a precizat că momentul în care a cunoscut-o pe Stela Popescu i-a schimbat viața complet.

Actorul susține că întâlnirea dintre cei doi a fost cea mai mare realizare a vieții sale, iar momentul în care artista s-a stns din viață a fost pentru el o mare pierdere.

Stela Popescu a fost marele noroc al lui Alexandru Arșinel

„Odată cu dorința publicului de a ne vedea, de a mă vedea într-o anumită conjuctură, într-o anumită combinație. Publicul ne aprecia datorită unor emisii pe care le făceam. Eram așteptați ca cei care vin să spună ceva și ne bucura acest lucru. Uneori, unii ne invidiau că spuneam ceea ce spunem și asta o făceam pentru că ne-am câștigat un anumit prestigiu.

Pentru mine, întâlnirea cu Stela Popescu a fost o mare realizare a vieții mele, iar despărțirea de ea m-a făcut să pierd o anumită acumulare și protecție de-a lungul anilor”, a mai spus marele actor.

Totodată, Alexandru Arșinel susține că pentru el, Stela Popescu a fost ca un înger păzitor și ca un garant în fața celor care voiau să se atingă de prestigiul actorului. El a mai adăugat că s-a luptat pentru multe lucruri de-a lungul carierei sale, însă faptul că a avut-o pe Stela Popescu alături l-a ajutat destul de mult.

„Da, reprezenta un garant și în același timp vedea în întâmpinarea unui Arșinel care la rândul lui era calat pe direcția asta. Unul care nu tăcea din gură și care își alesese în repertoriu, în general, rele. Am avut noroc cu Stela, norocul meu. Fiecare se naște cu un anumit destin și eu am avut destinul… adică nu mi-a plăcut să tac, chiar dacă uneori mi-a fost puțină teamă, mi-a fost greu să mă opresc și îmi plăcea, și așa am devenit un luptător. M-am luptat pentru multe lucruri, și ca să fiu responsabil, și ca să găsesc un repertoriu cât mai adecvat, și ca să apăr scriitorii și creatorii care ne scriau pentru spectacol”, a adăugat Arșinel.