Dezvăluiri despre regretatul Petrică Mîțu Stoian! Constantin Enceanu a povestit totul cu lux de amănunte

Artistul a vorbit, printre altele, despre viața lui, femeile pe care le-a iubit, dar și soția lui. Potrivit celor spuse, acesta și-a cunoscut prima dragoste în armată. Era cu câțiva ani mai mică decât el și l-a impresionat enorm.

„Armata te face bărbat. Aici, la Turnu Măgurele, în armată, am cunoscut o fată. A fost prima mea dragoste. Era șatenă… Eram cu un camarad de-al meu, iar comandantul de pluton avea un apartament în Turnu Măgurele. Ne-a trimis să îi zugrăvim casa.

Dincolo de stradă era un cămin de elevi, de fete. Noi, pe acolo… De pe geam, am tot vorbit cu ele, le-am chemat la film, era jos un cinematograf”, a povestit acesta pentru fanatik.ro

Totuși, relația lor nu a funcționat deoarece s-au despărțit atunci când Constantin Enceanu a fost eliberat.

„Dar nu a fost să fie, după ce m-am eliberat, ne-am despărțit. Lavinia, că așa o chema, a rămas acolo”, a mai spus el.

Cum și-a cunoscut soția?

De asemenea, acesta a dezvăluit și modalitatea în care și-a întâlnit soția.

„Soția mea îmi aducea prăjituri în fiecare zi, atunci când ne-am cunoscut, la fabrică, la transformatoare, aici, în Craiova. Eu eram la stația de muzică, eram DJ . În 1984 dădeam dedicații, puneam muzică la stație. Așa ne-am apropiat, ea m-a combinat – cum s-ar zice – prin felul ei de a fi.

Ne-am apropiat, ne-am cunoscut într-o zi de primăvară, iar în toamnă am cerut-o în căsătorie. În septembrie am cerut-o, în noiembrie am avut căsătoria civilă, pe 10 noiembrie, la Filiași. Anul următor am făcut cununia religioasă și petrecerea la Vișina

Eu am făcut deja trei nunți! Dar cu aceeași nevastă. La 25 de ani am reînnoit jurămintele, cu costum de ginere, rochie de mireasă, nași, așa cum trebuie”, a mai povestit artistul pentru sursa menționată.

Dezvăluiri despre relația cu Petrică Mîțu Stoian

Mai mult, Constantin Enceanu a respins categoric discuțiile cu privire la relația cu regretatul său amic, Petrică Mîțu Stoian.

„E greu să spun cum e fără el. L-am iubit ca frate, ca prieten. Să știi, nu mă dau înapoi să vorbesc că ne-au ieșit vorbe, dar noi eram ca frații.

Tată, încă o dată o spun: Mi-au plăcut prea mult femeile ca să trec la bărbați. Iar cu asta am spus tot”, a spus Constantin Enceanu.

Parteneri nu doar pe scenă: A venit control la noi

Constantin Enceanu a mai povestit şi despre banii pe care i-a câştigat, de-a lungul timpului, dar şi despre firma pe care a făcut-o împreună cu Petrică Mîțu Stoian.

“Trebuie să recunosc, am strâns bani, mai ales că am muncit pentru fiecare leu. Și când aud că zic unii că noi nu am plătit impozite… Păi, tată, eu dorm cu Fiscul în pat, nevasta mea e la Fisc. Înțelegi? Eu dorm cu fiscul în pat. Păi în 2012, eu și cu Petre eram plătitori de TVA pe persoane fizice!

Până la urmă, ne-au învățat unii să ne facem un SRL, până atunci noi plăteam ca proștii. A venit control de la centru aici, la noi, în Dolj, să ne verifice pe mine și pe Mîțu. Le-a și zis unul că noi suntem plătitori de TVA, când au auzit aia, ne-au lăsat în pace, își făceau cruce.

S-au dus la alții care nu declarau nici cinci ani, nu la noi care declaram 3 miliarde la vremea aceea. Eu, am câștigat, dar am investit și fiecare bănuț, am fost tare atent”, a mărturisit Enceanu.