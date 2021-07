Dana Gîrbovan, președinte Curtea de Apel Cluj a vorbit la Alephnews despre situația judecătorilor din România. Aceasta susține că au existat interceptări făcute de DNA care vizau atât judecătorul, inculpatul, dar și avocatul acestuia.

Totodată, Dana Gîrbovan a mai adăugat că exitau situații în care membrii CSM aveam tot mai multe dosare deschise la DNA.

Lucian Netejoru, șeful Inspecției Judiciare din România a confirmat și el legăturile dintre SRI și CSM. Potrivit acestuia, constant cele două instituții de stat își trimiteau buletine care prevedeau informații legate de conduita judecătorilor sau a procurorilor.

Bogdan Pîrlog, prim-procuror adjunct al Parchetului Militar de pe lângă TMB a declarat că există aproape 6.000 de măsuri de supraveghere pe care DNA le-a obținut pentru juedcatori.

„DNA a obținut 5935 de măsuri de supraveghere pe judecători. De ce-i țineai sub supraveghere, dacă magistrații nu fură? Din 2014 până în 2018. Este extrem de puțin dacă mă întrebați pe mine ca număr de măsuri”, a spus el.

Hunor Kelemen, vicepremierul României este de părere că România nu se poate întoarce din drum ci trebuie să găsească o soluție de mijloc. Judecătorii trebuie s fie liberi, imparțial, având un rol important în procesul de judecată.

„Nu putem să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Da, o altă extremă. Asta a fost toată discuția. Și am spus: ar trebui să găsim undeva o soluție de mijloc. Pentru că dacă citesc eu raportul Inspecției, dacă mă uit punctual la anumite chestiuni- Ploiești, Oradea, Brașov- atunci spun că nu e ok.