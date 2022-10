Succesul său nu e deloc surprinzător, dacă ne gândim că Germania a dat lumii televiziunea, tramvaiul, razele X și automobilul. Iar industria automobilistică germană este una dintre cele mai dezvoltate și importante din lume, cu peste 6 milioane de mașini produse pe an. Pe lângă branduri ca Mercedes sau Volkswagen, BMW s-a impus ca un brand auto de necontestat.

În primul trimestru al anului, producătorul auto de lux din München s-a clasat pe locul patru în Germania, cu o cotă de piață de 8,3%. Volkswagen, Mercedes și Audi au ocupat primele trei poziții, cu 17,6 la sută, 9,2 la sută și, respectiv, 8,4 la sută, scrie site-ul Hotcars.

BMW este, de asemenea, una dintre mărcile auto de top din Europa, unde grupul deținea o cotă de piață de 7,3% în 2021. Dezvoltarea unui brand auto care să cucerească și să domine piețele necesită timp, iar BMW a reușit acest lucru prin plasarea cercetării, dezvoltării și inovației în prim-planul afacerii. Iată care este adevărata poveste a BMW.

Producător de motoare de avioane în Primul Război Mondial

Începutul BMW – Bayerische Motoren Werke GmbH (Bavarian Engine Works Company) este legat de Rapp-Motorenwerke GmbH, un producător de motoare de avioane. În timpul Primului Război Mondial, Rapp a fabricat motoare pentru forțele aeriene germane. Tratatul de la Versailles i-a impus întreruperea producției de motoare de avioane după război. Asta i-a oferit o nouă oportunitate, de a se extinde în alte industrii. În consecință, compania germană a început să producă frâne de cale ferată și motoare încorporate.

Datorită succesului incredibil al companiei, producătorul de frâne Knorr-Bremse AG a devenit acționar majoritar al BMW în 1920 și a mutat compania ​​la Munchen. Dar, pentru o scurtă perioadă, BMW a dispărut. A reapărut în 1922, când Camillo Castiglioni a cumpărat denumirea corporativă BMW și a preluat activitatea de construcție de motoare.

De ce BMW este considerat un brand emblematic

Când vine vorba de plasarea produselor, mașinile BMW prezentate în franciza unor filme celebre au avut un succes uriaș pe piață. De exemplul, BMW Z3 din seria James Bond Goldeneye a fost vândut ca pâinea caldă datorită apariției sale în film. Nu doar Z3 a avut o apariție în franciza James Bond. Producătorii au prezentat BMW 750iL în ”Tomorrow Never Dies” și BMW Z8 în ”The World Is Not Enough”.

Mașinile BMW au ajuns și în alte filme americane de succes

Mașinile BMW au ajuns și în alte filme americane de succes, precum „Ronin”, „The Transporter”, „Fast and Furious 6” și „Mission: Impossible – Rogue Nation”. Automobilele BMW au devenit din ce în ce mai populare de-a lungul anilor, în parte datorită unei strategii de succes de plasare a produselor care a îmbunătățit percepția consumatorilor asupra mărcii.

BMW, un stil de viață: ceasuri, ochelari de soare și chiar jucării

În ani, BMW a evoluat – de la o companie de motoare de avioane mici – la un producător auto de lux și apoi chiar la un stil de viață. În prezent, producătorul auto german produce mai mult decât mașini de lux, dezvoltând colecții extinse de îmbrăcăminte și accesorii. Producătorul auto vinde, de asemenea, ceasuri, ochelari de soare, umbrele, genți de voiaj, sticle și chiar jucării.

În plus, BMW are o relație strânsă cu casele de modă, colaborând cu designerul de modă Ronnie Fieg, fondatorul Kith și LaQuan Smith. De asemenea, producătorul german de mașini de lux a fost partenerul auto oficial al Săptămânii modei de la New York.