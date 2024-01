Cântăreţul şi actorul mexican Adan Canto a murit la doar 42 de ani. Era cunoscut pentru rolurile sale din „X-Men: Days of Future Past” şi „Agent Game” şi serialul TV „The Cleaning Lady”, notează AP News.

Publicista Jennifer Allen a declarat că regretatul actor a murit din cauza unui cancer apendicular. Potrivit acesteia, Canto a ales să păstreze diagnosticul său privat.

Sursa menționată amintește că acesta s-a născut în Ciudad Acuña, Coahuila, Mexic, şi a crescut în Texas. Canto şi-a început cariera la vârsta de 16 ani, când a plecat de acasă în Mexico City pentru a lucra ca şi cântăreţ şi compozitor.

Ulterior, a început să se ocupe de actorie, debutând la televiziune în 2009 în serialul mexican „Estado de Gracia”. Debutul în producții americane a urmat mai târziu, în „The Following”. Acest serial dramatic a fost produs de Kevin Williamson pe Fox.

Printre rolurile sale notabile se numără:

Canto a jucat în debutul regizoral al lui Halle Berry, „Bruised”, precum şi în „Agent Game”.

De asemenea, el a regizat primul său scurtmetraj în 2014 şi un al doilea în 2020. În momentul morţii sale, Canto juca rolul lui Armand Morales în serialul „The Cleaning Lady” de pe Fox, care în prezent filmează cel de-al treilea sezon.

Sursa menționată notează că nu a putut participa la producţie din cauza bolii sale. Totodată, acesta spera să se reintegreze mai târziu în acest sezon.

Prietenii săi au spus că avea o sensibilitate şi o umilinţă care puteau părea în contradicţie cu cadrul mare şi maxilarul pătrat al unui actor principal.

Kiefer Sutherland, care a jucat alături de Canto în „Designated Survivor”, a împărtăşit un omagiu pe pagina sa de Instagram.

„Se pare că în ultima vreme am fost nevoit să fac prea multe postări ca aceasta, dar am inima frântă de pierderea lui Adan Canto. A fost un spirit atât de minunat. Ca actor, dorinţa lui de a face bine, de a fi grozav şi apoi de a face mai bine, a fost cu adevărat impresionantă şi ne va lipsi foarte mult. De asemenea, am inima frântă pentru soţia sa, Steph, şi pentru cei doi copii mici ai săi. Adan, să te odihneşti în pace”, a scris Sutherland în legenda care însoţeşte o fotografie cu cei doi pe platou.