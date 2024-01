Cindy Morgan, cunoscută mai ales pentru rolurile din Caddyshack și Tron de la începutul anilor 1980, a murit. Ea avea 69 de ani.

Cindy Morgan ar fi murit din cauza naturale

Biroul șerifului din Palm Beach a declarat pentru People că trupul lui Morgan a fost descoperit în casa ei din Florida, în Lake Worth Beach, pe 30 decembrie, după ce colega ei de cameră a sunat la poliție.

Colega de cameră a lui Morgan, care tocmai se întorsese acasă după ce fusese plecată de sărbători, a bătut la ușa dormitorului lui Morgan și nu a primit niciun răspuns. Cu toate acestea, ea a simțit un „miros neplăcut” care venea din dormitor, așa că a sunat la poliție pentru a investiga, a declarat pentru sursa citată biroul de informații publice al șerifului din Palm Beach.

Nu există suspiciuni de crimă, iar Morgan se crede că a murit din cauze naturale cu ceva timp înainte ca poliția să-i descopere cadavrul pe 30 decembrie. Ea a fost văzută ultima dată în viață pe 19 decembrie.

Debutul lui Morgan a venit în 1980, în rolul lui Lacey Underall din comedia Caddyshack, alături de Chevy Chase, Bill Murray, Rodney Dangerfield și Michael O’Keefe.

În 2012, Cindy Morgan a vorbit despre Caddyshack și despre audiția ei pentru acest rol.

„Caddyshack a fost primul meu film și voi spune că produsul final a fost complet diferit, inițial era vorba despre caddy. Așa că, la început, nu aveam nimic de pierdut ca să dau o audiție. A fost distractiv. Tot ce am făcut a fost să mă concentrez să fac persoana să transpire. Să-i privesc în ochi, să fac acel lucru pe care multe femei știu să-l facă…”, a mărturisit ea.

Actrița e cunoscută și pentru rolul din Tron

Ea a avut, de asemenea, roluri importante în clasicul SF Tron (1982) în rolul Lora, un programator de calculator în lumea „reală”, și Yori, alter-ego-ul ei în lumea generată de calculator a filmului.

De asemenea, Morgan a continuat să apară în două roluri diferite în telenovela nocturnă Falcon Crest pentru un total de trei sezoane. Actrița a mai apărut, printre altele, în CHiPs, The Larry Sanders Show, Amazing Stories, The Love Boat, The Fall Guy, Vegas și Matlock.

Cindy Morgan s-a născut în 1954 la Chicago și, după 12 ani de școală catolică, s-a îndreptat spre Northern Illinois University, unde a fost DJ la postul de radio din campus.

După facultate, a lucrat pentru un post de televiziune local din Rockford, Illinois, unde a fost prezentatoarea meteo și ca DJ la postul WDSM din Chicago.

Ulterior, în 1978, s-a mutat la Los Angeles pentru a încerca să devină actriță.