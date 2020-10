Echipa PSD, în frunte cu Gabriela Firea, a adus vineri acuze extrem de grave Guvernului liberal, după conferința comună la care au participat Nicușor Dan și Ludovic Orban, alături de ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Astfel, guvernanții liberali sunt acuzați că au trenat intenționat finanțarea unor proiecte vitale pentru Capitală, pentru a face ca Primarul General de la PSD să apară într-o lumină proastă în ochii bucureștenilor.

”I-ați chinuit intenționat!”

Asta chiar dacă cei care au avut de suferit au fost în primul rând locuitorii Bucureștiului – liberalii au pus pe primul loc interesele lor politice, acuză cei de la PSD.

”Ministrul transporturilor : Acum vom găsi soluții pentru traficul din Capitalā! Până acum, nu v-a păsat de oameni? I-ați chinuit intenționat!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

La rândul său, senatorul PSD Daniel Zamfir a adus acuze în același registru:

”DE CE AȚI PEDEPSIT BUCUREȘTENII?

Azi, ministrul transporturilor promite bucureștenilor că va da de la Guvern bani pentru centură și alte solușii de fluidizarea traficului.

Cîțu a zis la începutul săptămânii că va plăti subvenția la căldură și apă caldă.

Așadar, 10 luni de zile, au pedepsit bucureștenii-sabotând-o pe Firea-doar ca să iasă Plicușor primar.

Sunt convins că va veni ziua când vă vor spulbera fix cei pe care i-ați înșelat acum cu apă caldă și alte prosteli…”, a scris Zamfir vineri pe Facebook.

”Parteneriat solid între administrația locală și cea centrală”

”Sigur că am vorbit despre proiectele care vor transforma Bucureștiul în noul București, un București durabil, modern, conectat în interior și în exterior printr-un sistem integrat și eficient de transport.

Pentru acest lucru clar că este nevoie de un parteneriat, un parteneriat solid între administrația locală și cea centrală și despre o viziune comună de dezvoltare.

Astăzi, împreună cu directorii principalelor companii din minister, împreună cu colegii care coordonează componenta de fonduri europene din ministerul nostru am discutat și credem noi că am dat startul unui proces de construcție, al unui proces amplu în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureștiului și a regiunii de București-Ilfov, a regiunii Ilfov din punct de vedere al infrastructurii de transport.

În cadrul întâlnirii am prezentat stadiul pe fiecare proiect de dezvoltare a infrastructurii de transport, pe toate modurile de transport, pe de-o parte, și pe de altă parte am prezentat planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru următorii 10 ani, cu focusare pe regiunea București-Ilfov.”, a spus ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vineri, după întâlnirea cu Nicușor Dan.

