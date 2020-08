ALDE acuză Guvernul Orban de „incompetenţă” pe motiv că a reuşit să anuleze toate rezultatele economice înregistate de România în ultimii trei ani. Mai mult, aceștia spun că deciziile proaste luate de guvernanţi afectează grav economia ţării.

Atacul ALDE

„Iohannis – Orban – Cîțu îngroapă economia!

În doar 9 luni, guvernul #Iohannis – Orban, cu Florin Cîțu la finanțe, a reușit să anuleze toate rezultatele economice obținute în ultimii 3 ani de zile de România. Practic, toate eforturile depus de guvernul din care #ALDE a făcut parte pentru a crește economia României au fost anulate de acest guvern incompetent.

Economia României a consemnat un declin de 12,3% în trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, după cum arată Institutul Național de Statistică! Practic, conform graficului evoluției #PIB trimestrial al României în perioada 2000 – 2020, am ajuns la nivelul finalului de an 2016!”, au precizat reprezentanţii ALDE, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Orban avertizează că deficitul bugetar va creşte din cauza crizei COVID. „Va fi în jur de 8,5 – 8,6. Va fi dintre cele mai mici din UE”

„În condițiile în care în trimestrul doi al acestui an avem un declin de 12,3% față de primul trimestru din 2020, iar în semestrul I 2020 avem o scădere față de semestrul I 2019 cu 4,7%, pe seria brută şi cu 3,9% pe seria ajustată sezonier, Ministrul Finanţelor ne spune că vede o scădere economică de 3,9% pe tot anul!

Cîțule, nu mai minți! Situația economică actuală este cauzată de propriile voastre decizii, niște decizii proaste, care au afectat grav #economia.

Ce vină au românii că guvernanții sunt incompetenți, ce vină are România? În vreme ce Iohannis – Orban – Cîțu continuă „țopăiala bugetară”, românii sunt îndatorați pe zi ce trece de acest #guvern!

Pentru modul în care au gestionat bugetul țării în aceste 9 luni de zile, pentru modul în care au gestionat pandemia, pentru faptul că nu respectă legea, acest Guvern #Orban trebuie să plece acasă!”, au mai transmis reprezentanţii ALDE.