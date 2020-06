Conform procedurilor, Dorina Lazăr urmează să revină la conducerea Teatrului Odeon și va primi drepturile salariale ce i se cuveneau pentru perioada în care a fost suspendată din funcție. De asemenea, Primarul General, Gabriela Firea, va trebui să-i plătească actriței suma de 1 leu, daune morale, scrie site-ul vestibune.com.

Hotărârea instanței, pronunțată pe 10 iunie, este definitivă. Prin aceasta, a fost respins ca nefondat recursul intentat de Primăria Capitalei, după ce Dorina Lazăr a câștigat procesul într-o primă instanță.

În cadrul unei intervenții pentru GPS Cultural, aceasta a mărturisit că deocamdată nu știe ce va face, dacă se va întoarce la teatru sau nu.

„Mărturisesc deschis că eu mă așteptam să dureze procesul o luna de zile, pentru că mi s-a spus că la contencios administrativ lucrurile merg repede (…) Când am intrat în conflict cu Primăria, am crezut că am intrat din cauza bugetului, apoi s-a dovedit ca e o chestiune subiectivă. Mi s-a trimis un corp de control, două doamne de la Primărie, au stat aproape 3 săptămâni la Teatru. Au scris un raport cu „nereguli”. Aceste nereguli au fost analizate de completul de judecată, toate cele 10 învinuiri care mi se aduceau s-au dovedit a fi neîntemeiate.

Au fost mai multe termene, n-am crezut că durează atât de mult un fleac de conflict, pentru că până la urmă nu era vorba nici de un prejudiciu pecuniar (…). Și când credeam că nu se mai termină, s-a terminat la tribunalul mare. Primăria a făcut recurs, iar acum, în 19 mai s-a judecat și sentința s-a pronunțat ieri. Acum stau să-mi trag sufletul. Urmează să am o discuție, să văd ce drepturi am, cel mai mult îmi doresc să primesc leul ca recompensă morală de la Primărie”, a spus Dorina Lazăr pentru GPS Cultural.