Johnny Depp și trupa sa, Hollywood Vampires, au fost nevoiți să anuleze în ultima clipă concertul de la Budapesta. Se pare că a fost nevoie de intervenția medicilor pentru a-l trezi pe marele artist.

Arena era plină de fani nerăbdători, unii dintre fani chiar au călătorit sute de kilometri pentru a vedea spectacolul, dar nu a fost să fie.

„Totul era pregătit, scena era pregătită, echipa din culise era pregătită pentru petrecere. Nimeni nu s-a gândit că ar putea exista o problemă, mai ales că membrii trupei făcuseră montarea sunetului care fusese programată pentru după-amiază”, a dezvăluit o sursă apropiată de actor.

Autoportretul actorului Johnny Depp, scos la vânzare

Un autoportret al lui Johnny Depp înfăţişându-l pe starul de la Hollywood pe când se afla în toiul proceselor legate de căsătoria cu fosta soţie Amber Heard, a fost scos joi la vânzare, scrie Reuters.

Acesta a fost conceput în 2021 în studioul ilustratorului britanic Ralph Steadman și a fost intitulat ”Five”. A fost finalizat anul acesta.

”Acest autoportret a fost creat într-o perioadă care a fost… să spunem, puţin întunecată, puţin tulbure”, a precizat Depp într-o înregistrare video.

”M-am uitat la el şi, nu ştiu de ce, m-am gândit că are nevoie de altceva. Are nevoie de mai multă informaţie… aşa că am scris cinci acolo pentru că eram pe cale să intru în cel de-al cincilea an de nebunie”, a mai spus actorul.

Johnny Depp s-a căsătorit cu Amber Heard, pe care a cunoscut-o pe platoul de filmare al peliculei ”The Rum Diary”, în 2015. După un an, actriţa a intentat divorţ.

Amber a pierdut procesul cu Depp

Actrița americană a vorbit deschis despre decizia finală a judecătorilor americani, dar și despre reacțiile negative ale milioanelor de oameni de pe rețelele sociale.

Acest proces juridic a fost extrem de mediatizat, așa că au apărut rapid pe rețelele sociale diverse comentarii, atât pozitive, cât și negative, însă majoritatea erau în favoarea lui Johhny Depp. De exemplu, hashtag-ul „#justiceforamberheard” a strâns doar 27 de milioane de vizualizări pe Tik Tok, iar hashtag-ul „#justiceforjohhnydepp” au adunat peste 20 de miliarde pe vizualizări numai pe Tik Tok.

„Chiar înțeleg ceea ce s-a întâmplat. El (n.r. Johnny Depp) este un personaj iubit și publicul trăiește cu senzația că îl cunoaște. Este un actor fantastic. Nu acuz jurații. Cine crede că merit atâta ură și venin, chiar dacă e convins că sunt o mincinoasă, nu mă poate privi în ochi și să îmi spună că părerile postate pe rețelele de socializare sunt o interpretare corectă.

Nu mă interesează ce crede cineva despre mine sau ce judecăți vreți să faceți despre ceea ce s-a întâmplat în intimitatea casei mele, în căsnicia mea, în spatele ușilor închise. Nu presupun că o persoană obișnuită ar trebui să știe aceste lucruri. Și, prin urmare, nu o iau personal”, a spus recent Amber Heart