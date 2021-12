Primăria Municipiul Timişoara a semnat, prin viceprimarul Ruben Laţcău (USR), un acord de finanţare cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru un împrumut de 20,3 milioane de euro. Banii vor fi cheltuiţi pentru cofinanţarea unor proiecte precum înnoirea flotei de tramvaie sau pentru finanţarea altor proiecte cum ar fi reabilitarea unei linii de tramvai.

Finanțare pentru proiectele de mobilitate şi transport public

„Împrumutul a fost realizat pentru a acoperi costurile de finanţare pentru proiectele de mobilitate şi transport public ale oraşului, respectiv cheltuielile neeligibile şi partea de cofinanţare a primăriei pentru înnoirea flotei de tramvaie Bozankaya, reabilitarea liniei 2 – Stan Vidrighin, precum şi pentru actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) şi un studiu de optimizare a liniilor existente”, se arată într-un comunicat de presă, de joi, al Primăriei Timişoara.

Împrumutul are o marjă de 1,15% pe an şi o dobândă care rezultă din suma acestei marje cu rata interbancară (Euribor) care este în acest moment în teritoriu negativ. În contextul în care suma marjei cu rata interbancare este mai mică decât zero, se va considera că rata este egală cu zero.

Timișoara, mai aproape de a fi un oraș verde

Partea substanţială a valorii proiectelor de investiţii este finanţată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 al Uniunii Europene. Prin acest proiecte se estimează o eficientizare cu 22,2% din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră – echivalentul reducerii a 683 de tone de CO2 pe an.

„Ne bucurăm de încrederea pe care ne-o conferă BERD prin acest acord care va aduce Timişoara mai aproape de a fi un oraş verde din punct de vedere al mobilităţii. Este un semnal puternic că oraşul doreşte cu adevărat reformă pe acest sector. BERD este un finanţator cu experienţă, de renume internaţional în sectorul de mobilitate şi transport public, iar acest împrumut ne deschide poarta către piaţa europeană de consultanţă pe mobilitate. Avem nevoie de cei mai competenţi oameni pentru realizarea documentelor strategice ale oraşului” a transmis viceprimarul Ruben Laţcău.

Primăria a cumpărat 21 de tramvaie

Primăria Timişoara a cumpărat 21 de tramvaie construite de firma Bozankaya Otomotiv din Turcia. Primele două garnituri au fost livrate, urmând ca celelalte să ajungă la Timişoara, conform calendarului, până în anul 2023.

Fiecare mijloc de transport costă 11,58 milioane de lei, cu TVA inclus, are 30 de metri lungime şi o capacitate de 200 de călători, din care 48 de locuri pe scaune. Toate costă aproape 50 de milioane de euro, din care mai bine de 80% reprezintă fonduri europene nerambursabile obţinute prin Programul Operaţional Regional. Restul sumei va fi acoperită de municipalitate prin credit.