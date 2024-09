Lista din 2024 cuprinde hoteluri din zeci de destinații de pe șase continente.

Asia găzduiește cele mai multe hoteluri de pe listă, cu 19 locuri, urmată de Europa cu 13, America de Nord cu 9, Africa și Oceania cu 4 fiecare și America de Sud cu câte unul, potrivit CNBC.

Cele mai bune hoteluri de pe fiecare continent sunt:

Asia – Capella Bangkok (nr. 1)

Europa — Passalacqua (nr. 2)

America de Nord — Chablé Yucatan (nr. 16)

America de Sud Rosewood Sao Paulo (nr. 24)

Oceania — Calile (nr. 25)

Africa – Muntele Nelson (nr. 28)

Bangkok reprezintă destinația urbană de top de pe listă cu patru hoteluri

Pentru călătorii care caută un city break, Bangkok reprezintă destinația urbană de top de pe listă cu patru hoteluri; urmate de Londra și Paris, cu câte trei; apoi Hong Kong, Tokyo, Singapore și New York, cu câte două.

Hotelul Capella Bangkok a urcat 10 locuri, de la nr. 11 pe lista din 2023. Are cinci opțiuni de luat masa, inclusiv un restaurant cu o stea Michelin creat de bucătarul Mauro Colagreco, plus un „sanctuar spa” numit Auriga și șapte vile pe malul râului cu piscine private.

După ceremonia de premiere, directorul general al hotelului, John Blanco, a declarat pentru CNBC Travel: „Pentru un brand mic precum Capella… este doar o recunoaștere minunată pentru oamenii noștri. Sunt sigur că toată lumea de la noi sărbătorește.”

Directorul de vânzări și marketing al hotelului, Josephine Ping, a adăugat: „Ne concentrăm pe a oferi oaspeților o adevărată experiență thailandeză. Este o recompensă grozavă pentru toată lumea și pentru munca grea. Locația noastră este cu adevărat autentică, pe „Râul Regilor”.

În 2023, primul loc i-a revenit Hotelului Passalacqua de pe Lacul Como din Italia, care a trecut în acest an pe locul 2.

Este a doua oară când organizația 50 Best a publicat clasamentul hotelurilor.

Cele mai bune 50 de hoteluri din lume

Iată lista completă:

Capella Bangkok, Bangkok, Thailanda

Passalacqua, Lacul Como, Italia

Rosewood Hong Kong, Hong Kong

Cheval Blanc, Paris, Franța

The Upper Hous, Hong Kong

Raffles Singapore, Singapore

Aman Tokyo, Tokyo, Japonia

Soneva Fushi, Maldive

Atlantis The Royal, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Nihi Sumba, Insula Sumba, Indonezia

Claridge’s, Londra, Marea Britanie

Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok, Thailanda

Raffles Londra la OWO, Londra, Marea Britanie

Four Seasons Bangkok – Chao Phraya, Bangkok, Thailanda

Hôtel de Crillon, Paris, Franța

Chablé Yucatán, Chocholá, Mexic

Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, Franța

Maroma, Riviera Maya, Mexic

Four Seasons Firenze, Florența, Italia

Borgo Santandrea, Amalfi, Italia

Desa Potato Head, Bali, Indonezia

Bulgari Tokyo, Tokyo, Japonia

The Lana, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Rosewood São Paulo, São Paulo, Brazilia

The Calile, Brisbane, Australia

Siam, Bangkok, Thailanda

Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japonia

Mount Nelson, Cape Town, Africa de Sud

One&Only Mandarina, Riviera Nayarit, Mexic

The Carlyle, New York, S.U.A.

La Mamounia, Marrakech, Maroc

Four Seasons Madrid, Madrid, Spania

Capella Singapore, Singapore

Four Seasons la The Surf Club, Surfside, S.U.A.

Hotel Bel-Air, Los Angeles, S.U.A.

Eden Rock, St. Barths, Caraibe

Aman New York, New York, S.U.A.

Royal Mansour, Marrakech, Maroc

Amangalla, Galle, Sri Lanka

Le Bristol, Paris, Franța

Gleneagles, Auchterarder, Scoția

Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Italia

Suján Jawai, Rajasthan, India

Singita – Parcul Național Kruger, Parcul Național Kruger, Africa de Sud

Six Senses Zighy Bay, Zighy, Oman

The Connaught, Londra, Marea Britanie

The Brando, Tetiaroa, Polinezia Franceză

Hotel Esencia, Tulum, Mexic

The Tasman, Hobart, Australia

Kokomo Private Island, Insula Yaukuve Levu, Fiji

Cele mai bune hoteluri de pe fiecare continent sunt:

Asia – Capella Bangkok (nr. 1)

Europa — Passalacqua (nr. 2)

America de Nord — Chablé Yucatan (nr. 16)

America de Sud Rosewood Sao Paulo (nr. 24)

Oceania — Calile (nr. 25)

Africa – Muntele Nelson (nr. 28)