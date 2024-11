Cele mai bune aeroporturi din Europa, conform recenziilor călătorilor

Cele mai bune cinci aeroporturi din Europa, conform recenziilor călătorilor. Continentul european are sute de aeroporturi și se mândrește cu unele dintre cele mai aglomerate aerodromuri din lume. De la micile hub-uri regionale pentru companii low-cost, cum ar fi Ryanair și Wizz Air, până la mega-facilități care deservesc întreaga lume, aeroporturile sunt locuri în care, zilnic, ajung zeci de mii de pasageri.

Pentru a clasifica cele mai bune aeroporturi, Explore.com a luat în considerare confortul ajungerii la aeroport, gestionarea cozilor, timpul petrecut la controalele la frontieră, claritatea orientarii, diversitatea și accesibilitatea alimentelor și băuturilor, precum și aspectul general al terminalelor.

Recenziile de pe Google Maps au fost sursa principală deoarece aeroporturile sunt în mod tradițional puncte de interes care adună mii de recenzii ale călătorilor pe Google, deci este cea mai obiectivă sursă. Iată de ce acestea sunt cele mai bune aeroporturi din Europa.

Aeroportul Francisco Sá Carneiro Porto

Totul funcționează ceas în al doilea cel mai aglomerat aeroport din Portugalia. În primul rând, accesul este cât se poate de fără probleme. Aveți o stație de metrou Aeroporto care vă duce direct în centrul orașului în doar 35 de minute. Apoi terminalul în sine este foarte spațios, luminos și modern.

Acestea ar putea fi motivele pentru care Francisco Sá Carneiro se numără printre cel mai bine evaluate aeroporturi din Europa, bucurându-se de un rating Google Maps de 4,4 după mai mult de 24.500 de recenzii. Se pare că are toate caracteristicile de care oamenii au nevoie.

Aeroportul Porto este, adesea, lăudat pentru organizarea impecabilă. Cozile pentru controlul pașapoartelor și îmbarcarea sunt de obicei rapide, iar designul spațios asigură un loc confortabil pentru toată lumea. Aeroportul oferă zboruri frecvente către insulele Azore și spre spectaculoasa Madeira.

Aeroportul din Istanbul

Aeroportul din Istanbul este enorm. Deschis în 2018, este o minune a inginerie cu cinci piste. Întinzândiu-se pe o suprafață de 29,5 mile p, aeroportul a primit 76 de milioane de pasageri în 2023. De asemenea, este foarte iubit de călători, cu o evaluare Google Maps de 4,4 după 95.223 de recenzii.

Unul dintre motivele principale ale succesului său este faptul că Aeroportul Istanbul este nou-nouț, construit în cel mai modern stil. De asemenea, aveți o legătură directă cu metroul către stația Kağıthane din Istanbul.

Aeroportul din Istanbul este considerat unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din lume. La fel ca și orașul pe care îl deservește, reprezintă o punte între Europa și Asia, oferind sute de conexiuni interne, acționând ca punct de transfer de la destinațiile europene către cele asiatice și operând zboruri pe distanțe lungi către alte continente. Este un „loc de întâlnire al lumii”, așa cum l-a descris cineva. Judecând după mii de opinii pozitive și după experiențe grozave de utilizare, Aeroportul Istanbul are toate atu-urile pentru a fi considerat cel mai bun din Europa.

Aeroportul Londra Heathrow

Când vine vorba de cifre, Londra Heathrow este în top. Cel mai aglomerat aeroport din Europa, conform OAG, este un microcosmos de experiențe, cu peste 61,1 milioane de pasageri anual, patru terminale și 214 destinații deservite. Deși în mod tradițional este văzută ca una dintre principalele porți europene spre SUA și Canada, se pare că Dubai este una dintre cele mai populare rute ale acestui aeroport.

Aeroportul are un scor general bun, de 4,0 pe Google Maps după 51.000 de recenzii. Deși este un loc foarte aglomerat, Heathrow reușește să ofere o experiență foarte eficientă.

În primul rând, este vorba despre transportul simplu. Puteți călători gratuit între terminale folosind metroul londonez. Apoi există și Heathrow Express, Elizabeth Line și Piccadilly Line, care vă vor duce rapid în centrul Londrei. Odată ce vă familiarizați cu planul aeroportului și știți de la ce terminal zburați, totul va fi foarte simplu!

Aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Șaizeci de milioane de pasageri anual nu este o cifră foarte mare, dar Aeroportul Adolfo Suárez Madrid–Barajas se descurcă cu brio. Hub-ul capitalei spaniole are patru terminale, transport foarte bun și a doua cea mai mare acoperire teritorială din Europa.

Este un loc foarte bine organizat, cu management eficient al cozilor, un design elegant și o mulțime de opțiuni de cumpărături și de luat masa. Pe Google Maps, 25.316 recenzii acordă aeroportului nota 4,1. Fiind un punct principal pentru rutele din America Latină, aeroportul din Madrid deservește o mulțime de zboruri transatlantice, precum și multe conexiuni interne și internaționale.

Aeroportul Internațional München

„Excelent”, „bine organizat”, „extrem de curat” și „ușor de navigat” sunt câteva din calificativele pe care recenzorii de pe Google Maps le folosesc pentru a descrie Aeroportul Franz Josef Strauss din München.

Al doilea cel mai aglomerat din Germania, hub-ul primește o evaluare 4,1 din 33.000 de opinii ale călătorilor, fiind cel mai bine evaluat aeroport din Germania. Practic, Aeroportul Internațional din München este eficiența germană în acțiune. Deschis în 1992, aeroportul are două terminale conectate printr-un atrium modern, două piste și 30.000 de locuri de parcare.

Deși deservește în mare parte rute europene (Londra, Amsterdam și Paris fiind cele mai frecventate), aeroportul din München este și un hub continental care primește călători din destinații precum Dubai, Bangkok, Doha și Newark. Unul dintre avantajele aeroportului, stația S-Bahn se află chiar la terminal, așa că poți ajungi fără probleme în centrul orașului. Dacă aveți o escală lungă, există și un Hotel Hilton, iar MAC (Munich Airport Center) este un spațiu de cumpărături și de luat masa.

Aeroportul Alicante

Oamenii par să adore Aeroportul Alicante, chiar dacă are un singur terminal. În schimb, are orientare foarte bună, un aspect modern și o bună gestionare a cozilor. Nu este la fel de mare ca altele de pe această listă, dar Aeroportul Alicante vine cu tot ce este necesar pentru o călătorie fără stres. Pe Google Maps, ratingul de 4,3 demonstrează acest lucru, iar cele 18.000 de recenzii sunt o confirmare. Aeroportul din Alicante este foarte spațios, are ferestre panoramice mari, cu vedere la munte și o zonă grozavă duty-free.

Din păcate, nu există nicio legătură directă cu trenul către Alicante sau Elche (un alt oraș pe care trenul îl deservește). Puteți alege între autobuzul care merge în centrul orașului Alicante sau un alt autobuz care merge până la gara Luceros și servește ca important nod feroviar pentru excursii în orașele de coastă Benidorm și Dénia.

Aeroportul Leonardo da Vinci–Fiumicino

Conform celor aproape 40.000 de recenzii de pe Google Maps, Aeroportul Leonardo da Vinci–Fiumicino a primit nota 4,2, oferind un tren expres către Orașul Etern și un aspect elegant. Capitala Italiei are și Aeroportul Ciampino, dar o evaluare mai mică indică preferința clară a pasagerilor. Fiumicino are săli spațioase, personal politicos și semnalizare simplă.

La sosirea în Fiumicino, puteți merge direct la Veneția sau Florența fără a fi nevoie să ajungeți în centrul orașului și să schimbați trenuri. O altă caracteristică notabilă a aeroportului din Roma este prevalența magazinelor de lux. La urma urmei, ați ajuns în țara lui Gucci, Armani și Salvatore Ferragamo.