Scăpăm de pandemie? Este vestea așteptată de toată lumea! Adrian Marinescu: Ar putea să reprezinte ieșirea

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală, a declarat că varianta Omicron ar putea să reprezinte sfârșitul pandemiei de COVID-19.

„Fiind in plin sezon, toate variantele sunt posibile. In momentul in care vorbim de forme usoare de SARS-CoV-2, simptomatologia este destul de apropiata. Pot sa fac febra, sa am o stare generala care este mai proasta, sa am dureri de cap, sa am dureri articulare si musculare. E adevarat, ca de obicei in gripa principalul simptom e legat de dureri musculare importante si atunci, pentru a face lucrurile in mode corect trebuie, in primul rand, sa ma izolez.

Cand am o simptomatologie acuta mai intai ma izolez si apoi ajung sa fac testarea. Si as putea sa incep cu testele de la farmacie si sa stiu ca la farmacie pot gasi si test de gripa si de SARS-CoV-2. (…) Din fericire, testarea se face intr-o masura mult mai mare, fata de ceea ce era la inceputul pandemiei”, a declarat Adrian Marinescu pentru wowbiz.ro

Este normal ca un virus să sufere mutații și să își piardă din putere

De asemenea, acesta a subliniat că este normal ca un virus să sufere mutații și să își piardă din putere la un moment dat.

„E pe de-o parte evolutia naturala pe care o are un microorganism în general. Daca facem o comparatie cu ce s-a intamplat acum 100 de ani, e cumva ciclic, cum a fost cu gripa spaniola, eu sper ca peste 100 de ani sa nu mai avem asa ceva. E un ciclu natural, e clar ca dupa un interval de timp, acel virus sufera mutatii, lucrurile se schimbă si pierde din virulenta, pierde din patogenitate, ceea ce se intampla cu Omicronul. Sigur, nu poti sa spui in momentul de fata 100% ca la un anumit moment lucrurile vor fi intr-un anumit fel. Dar logica pe care o avem plecand de la datele stiintifice ne spun ca Omicron ar putea sa reprezinte exact iesirea din pandemie.

Cand spunem ca iesim din pandemie nu inseamna ca lucrurile se vor intampla peste noapte, e clar ca trecerea catre endemie inseamna ca, la un moment dat, vom avea mai putine infectii, dar mai important este ca ele nu vor mai avea un impact semnificativ in randul populatiei. Adica nu vor presupune spitalizari in numar mare, complicatiile legate de terapie intensiva si atunci pacientii care nu au COVID vor putea fi tratati bine si viata noastra se va desfasura intr-un echilibru”, a mai spus medicul pentru sursa menționată.