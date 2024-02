În anul 2007 au apărut pe piața din țara noastră primele companii care activau în industria serviciilor pentru afaceri. Începând de atunci, piața muncii s-a modificat considerabil. Asta datorită revoluției digitale. Se apreciază că la nivel mondial unul din doi angajați va trebuie să facă o reconversie profesională.

Un rol important în acest proces va fi jucat de către industria serviciilor pentru afaceri. În plus, angajații care activează în acest sector vor avea șanse mai mari de a se adapta. De asemenea, aceștia vor mai putea și să se dezvolte corespunzător pentru piața muncii din următorii 20 de ani. Ei vor fi mai apți să se plieze pe cerințele specifice la acea vreme.

Dispariția locurilor de muncă

Odată cu revoluția digitală din ultimii ani, la nivel global, 5 milioane de joburi au dispărut, informează Forumul Economic Internațional. Pe lângă acestea, este de așteptat ca în viitorul apropiat încă 85 de milioane de joburi fie să se transforme. Fie să dispară complet.

În plus, tot Forumul Economic Internațional apreciază că 42% din orele de muncă se vor realiza cu ajutorul automatizării și digitalizării. În acest cel, unul din doi angajați va trebui să efectueze o reconversie profesională.

Printre cele mai oferite servicii pe care companiile din industria serviciilor de afaceri le oferă sunt serviciile financiare, IT și HR. Acest lucru se poate observa conform raportului The Association of Business Service Leaders (ABSL) în România la finalul anului anterior.

Mai multe servicii financiare

Atunci când se discută despre serviciile financiare, acestea vor avea un trend ascendent. Având acest lucru în vedere va fi nevoie de mai mulți angajați în acest sector. În viitorul apropiat va exista o cerere mai mare pentru analiștii financiari care sunt specializați în analiza datelor.

Totodată, o altă cerere care se va majora în viitor este cea pentru persoanele specializate în inteligența artificială. Dar și în securitatea cibernetică. De asemenea, odată cu avansarea acestor tehnologii este nevoie și ca specialiștii să își dezvolte constant cunoștințele din aceste domenii.

Și persoanele care doresc să profeseze în alte domenii, precum HR-ul, în industria serviciilor de afaceri, vor fi nevoiți să își dezvolte mai multe competențe digitale.

Cerința pentru angajații calificați

De asemenea, după cum au informat reprezentanții Institutului Național de Statistică, există o nevoie foarte mare pentru forța de muncă înalt calificată. În acest fel, în perioada cuprinsă între 2018 și 2030 se va înregistra o majorare cu 60% a numărului de persoane care sunt calificate.

În plus, în raportul realizat de ABSL în anul anterior se menționează faptul că în viitor vor exista unele criterii profesionale de angajare. Mai exact, printre cele mai importante se vor regăsi cunoștințele tehnice, pe locul doi sunt abilitățile digitale, iar pe cel de-al treilea loc se regăsește cunoașterea limbilor străine.

„În ultimii ani se vorbește din ce in ce mai mult și de abilitățile soft. Până în 2030 peste 60% dintre necesitățile joburilor viitoare se vor concentra pe aceste competențe. Creativitatea, munca în echipă și acceptarea diversității vor conta enorm în următorii zece ani. La fel ca și empatia pentru cei din jur. De asemenea, potrivit experților, pentru a avea acces la un loc de muncă bine plătit candidații vor trebui să aibă un plan de dezvoltare profesională bine conturat, pe care să se axeze și pe care să îl exprime, o bună cunoaștere a organizației și a culturii acesteia, dar și a industriei și nu în ultimul rând încrederea în sine”, este declarația făcută de Cristian Cilibiu, reprezentant ABSL.

Flexibilitatea, un aspect important

De asemenea, un alt fenomen care va lua amploare în viitorul apropiat, după cum au informat reprezentanții ABSL, va fi flexibilizarea muncii. Acest lucru se poate observa deja. Contingen working (oameni care sunt angajați pentru o perioadă limitată de timp sau care prestează anumite servicii pentru un interval scurt de timp) există deja pe piață.

În special, angajații care au adus acest concept sunt specialiștii, dar și salariații din generația Z. Asta pentru că ei apreciază flexibilitatea.

„Vom vedea un număr din ce în ce mai mare de angajați și experți care nu mai sunt dispuși să se angajeze cu contracte pe termen lung. Oameni care, după o experiență lungă corporatistă, își doresc mai multă flexibilitate. Vor alege job-uri / proiecte de scurtă durată. Comportamente similare vedem și la generația tânără care dorește mai mult timp liber, se mută mai rapid de pe un job pe altul, se atașează mai puțin de un angajator pe lungă durată. Pentru angajatori acomodarea acestor nevoi nu este deloc ușoară pentru că înseamnă o schimbare majoră a modelului de lucru, a organizării muncii, a culturii organizaționale. Însă vine cu beneficiul accesului la aceasta masa de candidați de care angajatorii au mare nevoie”, declară Cătălina Magui, Director HR, Societe Generale Global Solution Centre, companie membră ABSL.

O educație mai bună

După cum au mai transmis specialiștii ABSL, generația Z are nevoie de un proces mai bun pentru a stăpâni unele abilități practice. Este nevoie ca aceștia să poată accesa educația necesară pentru a dobândi calitățile actualizate cerințelor de pe piața muncii.

De asemenea, este nevoie ca programele școlare să se adapteze la momentul prezent. Să se acorde mai multă atenție experimentării, nu pe teorie.

„Creșterea profesioniștilor din această industrie și menținerea lor în România reprezintă garanția viitorului nostru. Îmbunătățirea unui sistem de învățământ necesită timp îndelungat, iar aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru orice guvern. ABSL are două inițiative in acesta zona: consiliere în carieră pentru elevi de liceu și adaptarea curriculei universitare la nevoile mediului de business, proiect dedicat studenților si profesorilor. Însă inițiativele private nu pot suplini sau înlocui un proiect centralizat de adaptare a învățământului la cerințele actuale si viitoare din economie”, este declarația făcută de Cătălin Iorgulescu, Vice Președinte ABSL.

La momentul actual, mai mult de 200.000 de angajați lucrează în industria serviciilor pentru afaceri. Se aproximează că până la finalul anului 2024 acest număr se va majora cu 10%, au mai transmis reprezentanții.